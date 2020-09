Video/ Danimarca Inghilterra (0-0): gli highlights. Kane sprecone a Copenaghen

A Copenaghen l’Inghilterra non va oltre il pari senza reti nella sfida di UEFA Nations League contro la Danimarca. Match a due facce con i padroni di casa più pericolosi e intraprendenti nel primo tempo, nella ripresa gli inglesi sono usciti alla distanza ma senza trovare il guizzo necessario per la vittoria. La Danimarca al 19′ ha la prima vera occasione da gol della partita, Kasper Dolberg fa tutto da solo, avanza e scocca un tiro insidioso che finisce appena alto sopra la traversa. Al 31′ una conclusione di prima intenzione di Martin Braithwaite finisce d’un soffio a lato, quindi al 38′ ancora Dolberg si libera bene in area e conclude da posizione invitante, trovando però un gran riflesso del portiere inglese Pickford. Prima dell’intervallo ci prova ancora Braithwaite, poi nel secondo tempo esce finalmente fuori l’Inghilterra, al 24′ svetta in area Harry Kane e il pallone sorvola d’un soffio la traversa, inglesi capaci di produrre una pressione offensiva costante negli ultimi minuti del match ma i danesi si chiudono bene. Al 94′ grande chance per Harry Kane, smarcato in area ma il bomber indugia troppo al momento del tiro e la Danimarca si salva, ottenendo un punto prezioso.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Il pari senza reti contro la Danimarca non allarma il CT dell’Inghilterra, Gareth Southgate, che commenta così il risultato: “Abbiamo imparato molto. Abbiamo provato un nuovo sistema di gioco in cui miglioreremo. Considerando tutto quello che abbiamo dovuto affrontare – dieci ritiri per vari motivi – abbiamo dimostrato di voler trovare stabilità. I danesi hanno perso una partita nelle ultime 25 e avremmo potuto essere più alti con la nostra linea d’attacco nel primo tempo, ma avevamo il controllo del gioco. Nel secondo tempo, abbiamo iniziato ad accelerare il gioco con alcuni cambiamenti e inserire Mount a centrocampo ci ha reso più incisivi. I tre in difesa oggi erano molto molto solidi. Penso che Conor Coady sia stato eccellente ed Eric Dier ha offerto finora delle ottime prestazioni“. Soddisfatto della solidità dei suoi anche il CT della Danimarca, Kasper Hjulmand: “Abbiamo disputato un grande primo tempo, mettendo alle strette l’Inghilterra e avendo diverse opportunità per segnare. Il ruolo di Dolberg è stato molto importante, giocando tra le linee ha disorientato gli avversari così come avevamo preventivato. Nel secondo tempo siamo calati a causa della stanchezza, per fortuna Schmeichel è stato grande in un paio di occasioni, non avremmo davvero meritato di perdere e questo è un ottimo pari.”

