Video/ Dr Congo Uganda (0-2): highlights e gol, buon inizio delle Gru (Coppa Africa)

La Coppa D’Africa inizia nel migliore dei modi per l’Uganda, che supera il Congo con un netto due a zero e conquista i primi tre punti. Eppure, come si vede nel video di DR Congo Uganda, la gara sembra strizzare l’occhio alla formazione avversaria, almeno inizialmente. Il Congo cerca subito spazi sul fronte offensivo, mettendo sotto pressione la retroguardia dell’Uganda. La prima occasione della partita nasce da una conclusione di Bakambu, che non crea comunque apprensione all’estremo difensore avversario. Poi il vantaggio dell’Uganda, una volta superato il quarto d’ora, con Kaddu che salta più in alto di tutti e insacca di testa. Il primo tempo si chiude sull’uno a zero per l’Uganda; la ripresa parte con l’inzuccata di Okwi, che la mette in discesa insaccando di testa il pallone del raddoppio. Il Congo, nonostante il passivo, non demorde. E continua a crederci, provandoci questa volta con la spizzata di testa di Bolingi che si infrange sul legno. E’ l’ultima vera occasione degna di nota. L’Uganda grazie al successo di questa sera arpiona l’Egitto in classifica, mentre il Congo resta a zero punti, insieme allo Zimbabwe.