Video/ Dudelange Siviglia (2-5): highlights e gol. Tripletta di El Haddadi!

Successo mai in discussione per gli iberici nella trasferta lussemburghese nella 4^ giornata di Europa league: nel video di Dudelange Siviglia infatti vediamo i ragazzi di Lopetegui festeggiare il successo col risultato di 5-2. Al contrario del match d’andata in cui aveva dovuto attendere il secondo tempo per sfondare, il Siviglia stavolta chiude la pratica lussemburghese nel giro di un tempo, andando a segno già quattro volte a metà partita. Occasioni per Jordan e Rony Lopes nei primi minuti, ma la squadra di Lopetegui sblocca comunque il risultato al 17′, con Rony Lopes che mette Dabbur nelle condizioni di battere a rete da posizione ravvicinata. L’ex Barcellona non sbaglia e il Dudelange accusa il colpo, cadendo di nuovo al 27′ con Munir El Haddadid che prima trova un buono spiraglio di sinistro, poi sigla la sua doppietta direttamente su calcio di punizione. Poi arriva il momento di gloria di Dabbur, doppietta anche per l’attaccante israeliano che va a segno al 36′ su assist di Nolito. Match senza storia con una prima frazione di gioco che il Siviglia chiude in pieno controllo.

IL SECONDO TEMPO

Ovviamente sullo 0-4 il secondo tempo diventa quasi pura accademia per gli andalusi, desiderosi anche di gestire le energie per il campionato. Doppia sostituzione al 6′ per un Siviglia ormai in pieno controllo della partita: Lopetegui richiama Nolito e Oliver Torres in panchina, inserendo Luuk De Jong e Franco Vazquez. Al 21′ arriva comunque il quinto gol con Munir El Haddadi che si toglie la soddisfazione della tripletta personale con una gran conclusone mancina. Nel finale il Dudelange salva l’onore delle armi con una doppietta di Sinani che rende meno amara la serata, ma la superiorità del Siviglia non è mai stata in discussione e cn questo 2-5 gli andalusi si prendono primo posto nel girone e conseguente qualificazione.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DUDELANGE SIVIGLIA, HIGHLIGHTS E GOL



