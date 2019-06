Video/ Ecuador Corea del Sud U20 (0-1): highlights e gol, basta Jun per la finale

Ecco il video con i gol e gli highlights di Ecuador-Corea del Sud 0-1, seconda semifinale del mondiale under-20 ormai giunto alle battute conclusive. All’Arena Lublin la compagine asiatica liquida quella sudamericana grazie al gol di Choi Jun che su assist di un ispiratissimo Lee Kangin (il migliore in campo e a questo punto uno dei migliori in assoluto di tutta la kermesse iridata) ha deciso la contesa. I ragazzi di Jeong-yong affronteranno l’Ucraina nella finalissima in programma sabato prossimo alle ore 18 presso lo Stadion Widzewa di Lodz. La nazionale di Celico dovrà accontentarsi della finalina per il terzo posto, dove ci saremo anche noi dopo la beffarda eliminazione con tanto di gol annullato dal VAR in piena zona Cesarini.

LA SEMIFINALE

Quella tra Ecuador e Corea del Sud è stata una partita molto tesa e contratta, con i giocatori in campo consapevoli dell’enorme posta in palio e che il minimo errore sarebbe stato fatale. Un verdetto amarissimo per gli ecuadoregni che poco prima di essere trafitti dagli avversari avevano scheggiato la traversa con il pallonetto di Leonardo Campana (mondiale da dimenticare per lui, solo tanta sfortuna e parecchi rimpianti), in contropiede i sudcoreani si sono rivelati semplicemente spietati e Choi Jun è stato invece molto bravo a mantenere il sangue freddo davanti alla porta e a battere il portiere avversario, Ramirez Preciado. A quel punto gli schemi saltano completamente e i capovolgimenti di fronte si sprecano, nel recupero accade tutto quello che non si è visto nei precedenti novanta minuti, con due gol annullati (uno per parte) e un paio di miracoli di Lee Gwangyeon che salvano letteralmente il risultato e consentono alla Corea del Sud di strappare il pass per l’ultimo atto del mondiale under-20 senza nemmeno dover disputare i tempi supplementari, facendo risparmiare ai suoi una mezz’ora di sforzi extra che si sarebbero inevitabilmente fatti sentire tra qualche giorno.

