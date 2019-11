Video/ Eibar Real Madrid (0-4): highlights e gol, i blancos calano il poker (Liga)

Nel video di Eibar Real Madrid parliamo della partita che si è giocata nella 13^ giornata della Liga, letteralmente dominata dai blancos che in questo modo conservano il primo posto in classifica insieme al Barcellona, ricordando che le due squadre dovranno recuperare il Clasico (lo faranno a dicembre) e dunque hanno una partita in meno rispetto alla concorrenza. Il Real Madrid espugna l’Ipurua grazie alla doppietta di Karim Benzema, il rigore di Sergio Ramos e il sigillo di Federico Valverde. Ad inizio gara Lucas Vazquez serve un grandissimo pallone per Benzema, Arbilla anticipa il francese con una grandissimo intervento. Hazard pesca Benzema che batte a botta sicura, Dmitrovic compie un grandissimo intervento. Il Real Madrid è padrone del campo, l’Eibar si salva a fatica. Il Real Madrid passa meritatamente con Benzema. Modric si libera in area, calcia, e il pallone finisce sui piedi del francese che spiazza il portiere avversario. Hazard entra in area e dribbla De Blasis che lo atterra, calcio di rigore per i blancos due minuti dopo il vantaggio.

VIDEO EIBAR REAL MADRID: I BLANCOS DILAGANO

Sulla sfera il capitano Sergio Ramos che spiazza il portiere avversario. Vazquez salta Jose Angel costretto a fare fallo in area, secondo rigore per il Real Madrid. Benzema non sbaglia. Doppietta personale e Real Madrid che si porta sul tre a zero. Cross di Carvajal diretto all’incrocio dei pali, Dmitrovic salva. Altra ghiotta occasione per Benzema che fallisce da pochi metri. La prima frazione termina con il Real Madrid avanti di tre reti. Nella seconda frazione è accademia Real Madrid che trova anche il poker. Hazard, azione personale e tiro che sfiora il poker. De Blasis da fuori area, Courtois è ben piazzato e para.Dmitrovic coraggioso su Benzema, uscita provvidenziale. Dal limite dell’area Valverde fredda Dmitrovic con un grande tiro. Inui ci prova con il destro ma non inquadra lo specchio, l’Eibar non riesce a trovare la rete della bandiera.