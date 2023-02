Video/ Eintracht Napoli (0-2) gol e highlights: apre Osimhen, chiude Di Lorenzo

VIDEO EINTRACHT NAPOLI: GLI AZZURRI SBANCANO FRANCOFORTE

Eintracht Francoforte Napoli video gol e highlights dell’andata degli ottavi di finale di Champions League vinta dai partenopei per 2-0. Gli azzurri però non erano partiti benissimo: i tedeschi sono sembrati in partenza molto più propositivi e ben messi in campo, obbligando il Napoli a giocare bassissimo rispetto a quanto i ragazzi di Spalletti ci avevano abituato in questa stagione. Col passare del tempo, prese le misure dell’avversario, gli ospiti non hanno mai più smesso di schiacciare sull’acceleratore. Al minuto 34′ Lozano colpisce il palo e sulla ribattuta Osimhen si fionda prendendo sia il tempo sia il calcione di Buta che lo stende in area. Per l’arbitro Soares Dias non c’è dubbio e il fischietto portoghese assegna il calcio di rigore in favore del Napoli. Dal dischetto si presenta Kvaratskhelia che tira bene ad incrociare, trovando però la risposta di Trapp per la gioia del pubblico di casa. Passano però appena quattrro minuti e l’ex PSG è costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco visto che Osimhen, servito da un assist perfetto di Lozano, insacca a porta libera portando avanti il Napoli. Il nigeriano replica con un azione simile qualche istante dopo, ma in fuorigioco.

Nella ripresa c’è subito da annotare un cartellino rosso che cambia la partita. Siamo al 58esimo quando Kolo Muani non tira indietro il piede, entrando in maniera scomposta su Anguissa e venendo espulso. Il rosso indirizzato all’attaccante francese del club che milita in Bundesliga complica i piani di Glasner che si chiude in difesa subendo ancora di più l’assalto partenopeo che si tramuta in 2-0 al minuto sessantacinque quando Kvaratskhelia controlla benissimo in area e serve con un tacco spettacolare Di Lorenzo: palla in buca d’angolo per il capitano azzurro che sigla il definitivo raddoppio. Una vittoria per 2-0 che mette una grossa ipoteca sul passaggio del turno, considerando anche quella che sarà l’assenza pesantissima di Kolo Muani.

VIDEO EINTRACHT NAPOLI: SEMPRE OSIMHEN, LOZANO MVP

La gara tra Eintracht Napoli ha visto l’ennesima grandissima prestazione dei ragazzi di Spalletti. A vincere il premio di migliore in campo è senza dubbio Lozano, un’autentica spina nel fianco per la difesa tedesca con le sue sgasate che portano a mettere a referto un assist perfetto per il vantaggio di Osimhen. Anche il nigeriano è protagonista di una strepitosa performance con il rigore conquistato (poi sbagliato da Kvaratskhelia), il gol che apre le danze in un match difficile e varie giocate che raccontano lo stato di forma clamoroso dell’attaccante. A centrocampo Anguissa ruba la scena con una partita di qualità e quantità dove va anche vicinissimo alla gioia personale. Nota di merita per Kvaratskhelia che non si fa intimidire dal rigore sbagliato e confenziona un assist di un altro pianeta per Di Lorenzo.

Impossibile infine non menzionare proprio il capitano del Napoli. Non è solo questione del 2-0, gol che già per sé dovrebbe valere il prezzo del biglietto, ma anche per l’ottima interpretazione di entrambe le fasi da parte dell’ex laterale dell’Empoli, Del Francoforte si salva Trapp, prodigioso sul rigore del georgiano e incolpevole sulle reti subite. Da lodare anche la prova di Kamada, molto bravo a velocizzare il gioco in un match estremamente complicato per l’Eintracht nonché l’unico a sporcare i guantoni di Meret.

VIDEO EINTRACHT NAPOLI, IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE-NAPOLI 0-2

MARCATORI: 40′ Osimhen, 20′ st Di Lorenzo.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta (24′ st Knauff), Sow, Kamada, Max (47′ st Lenz); Lindstrom (24′ st Borré), Götze (36′ st Alidou); Kolo Muani. All. Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (35′ st Ndombele), Lobotka, Zielinski; Lozano (35′ st Elmas), Osimhen (39′ st Simeone), Kvaratskhelia (39′ st Politano). All. Spalletti.

ARBITRO: Artur Dias (Portogallo)

AMMONITI: Kim (N), Gotze (E), Elmas (N).

ESPULSI: 13′ st Kolo Muani (E).

