Video/ Empoli Cremonese (2-0) gol e highlights: tutto nella ripresa (Serie A)

VIDEO EMPOLI CREMONESE (2-0)

Nel video Empoli Cremonese potremo ammirare tutte le emozioni della partita di Serie A allo Stadio Carlo Castellani, nella quale l’Empoli padrone di casa ha superato gli ospiti della Cremonese per 2 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Paolo Zanetti ad affacciarsi pericolosamente in avanti subito al 3′ con un colpo di testa di Grassi parato da Carnesecchi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli ospiti guidati dal tecnico Alvini replicano con un altro colpo di testa di Buonaiuto parato da Vicario al 10′. I minuti scorrono sul cronometro e Vicario dice di no a Buonaiuto anche all’11’. I lombardi mancano un paio di occasioni al 36′ con Okereke ed il solito Buonaiuto intanto che i toscani calciano alto a giro con Lammers al 41′.

VIDEO EMPOLI CREMONESE (2-0): IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo sono gli azzurri a ripartire fortissimo riuscendo appunto a passare in vantaggio al 46′ grazie alla rete messa a segno dal neo entrato Cambiaghi, capitalizzando un rimpallo favorevole. Sul fronte opposto Sernicola non batte l’ottimo Vicario al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro gli empolesi centrano un palo con Marin all’81’ e trovano il gol del raddoppio all’88’ per merito di Parisi, sul tiro di Cambiaghi respinto da Carnesecchi. Inutile invece il palo colto da Dessers nel recupero al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Dionisi, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Cambiaghi da un lato, Meité e Pickel dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quindicesimo turno di campionato permettono all’Empoli di salire a quota 17 nella classifica della Serie A mentre la Cremonese resta ferma a 7 punti.

IL TABELLINO

Empoli-Cremonese 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 46′ Cambiaghi(E); 88′ Parisi(E).

EMPOLI (4-3-1-2) – Vicario; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Stojanovic, Fazzini, Degli Innocenti, Marin, Guarino, Henderson, Ekong, Pjaca, Haas, De Winter, Cambiaghi, Baldanzi. All.: P. Zanetti.

CREMONESE (3-4-2-1) – Carnesecchi; Aiwu, Lochoshvili, Hendry; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Pickel, Buonaiuto; Okereke. A disposizione: Sarr, Saro, Vasquez, Bianchetti, Ghiglione, Zanimacchia, Castagnetti, Baez, Milanese, Escalante, Felix, Quagliata, Dessers, Tsadjout, Ciofani. All.: Alvini.

Arbitro: Federico Dionisi (sezione de L’Aquila).

Ammoniti: 43′ Meité(C); 69′ Cambiaghi(E); 90′ Pickel(C).

VIDEO EMPOLI CREMONESE (2-0)













