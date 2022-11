Diretta Empoli Cremonese/ Streaming video tv: sfida per la salvezza! (Serie A)

DIRETTA EMPOLI CREMONESE: GRIGIOROSSI IN CRESCITA!

Empoli Cremonese è in diretta dallo stadio Castellani, alle ore 20:45 di venerdì 11 novembre: con questa partita inizia la 15^ giornata di Serie A 2022-2023, che è l’ultima prima della sosta per i Mondiali. Entrambe le squadre tengono a fare bene: l’Empoli in particolar modo vuole riscattare la sconfitta di Napoli, giunta in una partita in cui i toscani avevano tenuto botta a lungo prima di cadere a causa di un rigore. L’ultima al Castellani è stata vinta contro il Sassuolo, Paolo Zanetti si sta tenendo abbastanza lontano dai guai ma chiaramente adesso c’è bisogno di vincere una sfida contro una rivale diretta per la salvezza.

Diretta/ Cremonese Milan (risultato finale 0-0): frenano i campioni!

La Cremonese nel turno infrasettimanale ha fatto benissimo: fermato il Milan allo Zini, non è arrivata la prima vittoria in questo campionato ma i grigiorossi hanno comunque raccolto un punto utilissimo per il morale e soprattutto per la corsa alla permanenza in Serie A, che attualmente resta complicata ma anche ampiamente possibile. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Empoli Cremonese; mentre aspettiamo che la partita del Castellani prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Napoli Empoli (risultato finale 2-0): raddoppio definitivo di Zielinski!

DIRETTA EMPOLI CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Cremonese sarà garantita dalla televisione satellitare: l’appuntamento in televisione dunque sarà per gli abbonati al servizio, che potranno utilizzare il loro decoder come anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa, e questo vale per tutte le altre partite di Serie A, è disponibile la visione in diretta di Empoli Cremonese sulla piattaforma DAZN: anche in questo caso bisognerà essere clienti e va ricordato che, con un abbonamento doppio, potrete sfruttare i canali di questa emittente che fanno parte del bouquet di Sky.

Probabili formazioni Cremonese Milan/ Quote: il duello tra Carnesecchi e Tatarusanu

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CREMONESE

Nella diretta Empoli Cremonese Zanetti dovrà fare a meno dello squalificato Parisi: essendo De Winter e Tonelli infortunati, il principale candidato ad affiancare Ismajli è Walukiewicz, mentre dovrebbero essere confermati i terzini Stojanovic e Parisi pur se a sinistra potrebbe giocare Cacace (e a destra occhio a Ebuehi). A centrocampo si va verso la conferma del terzetto Haas-Razvan Marin-Bandinelli; da valutare un possibile inserimento di Liam Henderson, che però potrebbe operare sulla trequarti per Baldanzi insieme a Bajrami, qui in ballottaggio anche Pjaca ma la soluzione migliore è quella del trequartista unico, dunque con Lammers ad affiancare Satriano davanti.

Nel 4-2-3-1 di Massimiliano Alvini dovremmo vedere dei cambi rispetto a martedì: davanti a Carnesecchi, confermato in porta, Lochoshvili torna titolare al fianco di Bianchetti e con lui dovremmo vedere anche Sernicola sulla corsia destra, conferma invece per Valeri a sinistra in un modulo che potrebbe tornare a essere il 4-2-3-1. Con questo sistema di gioco i due mediani a protezione della difesa sarebbero Pickel e Meité; poi una linea sulla trequarti con Buonaiuto possibile titolare insieme a Escalante e Afena-Gyan, davanti dovrebbe tornare Okereke dal primo minuto ma sono poi da valutare gli acciaccati Dessers e, per la mediana, Ascacibar.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Empoli Cremonese, la partita valida per la 15^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,40 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione che gioca in trasferta abbiamo un valore che ammonta a 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA