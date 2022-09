Video/ Empoli Roma (1-2) gol e highlights: Dybala migliore in campo (Serie A)

VIDEO EMPOLI ROMA (1-2): VITTORIA PESANTE PER MOURINHO

La Roma vince in casa dell’Empoli grazie ad una magia di Dybala che serve anche l’assist ad Abraham per il due a uno finale. Nella prima frazione Bandinelli di testa aveva trovato il momentaneo pareggio. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Palla in profondità per Dybala, chiude bene la difesa toscana. Bandinelli per Lammers che entra in area ma non trova la porta. Questa volta Pjaca trova Bandinelli, altra conclusione fuori dallo specchio della porta ma ottimo inizio dell’Empoli. Bel cross di Spinazzola, Parisi controlla di petto e riparte. Palo di Dybala, Roma ad un passo dal vantaggio! Celik in mezzo, Abraham non ci arriva con Dybala che calcia e prende il palo. Buona occasione per Pjaca in area, Pellegrini lo chiude in angolo. Lammers e Parisi provano a scambiare, arriva la chiusura di Mancini. Dybala! La sblocca la Roma!

Celik in mezzo, Luperto libera male con Dybala che di sinistro supera Vicario. Empoli che ci prova subito con Satriano su cross di Parisi, palla fuori. Palo di Satriano! Cross con il contagiri di Parisi, il centravanti di testa la gira e prende il legno. Ottima la reazione dell’Empoli dopo il gol subito. Parisi falloso su Dybala, arriva il giallo. Giocata di Pellegrini la cui conclusione è facile preda di Vicario. Dybala per Celik che ha un’ottima occasione, chiude in angolo l’Empoli. Sull’angolo Cristante la prende con la spalla, sfera che termina fuori. Ci prova ancora Dybala, conclusione a giro che questa volta non trova la porta. Pjaca ci prova direttamente su punizione, sfera che non centra la porta. Dybala prova a ripartire ma Stojanovic intercetta la sfera. Bandinelli di testa! La riprende l’Empoli! Cross in mezzo di Stojanovic, Bandinelli di testa la mette nell’angolino! Termina la prima frazione di gioco tra Empoli e Roma, a Dybala ha risposto Bandinelli.

VIDEO EMPOLI ROMA: IL SECONDO TEMPO

Dybala per Spinazzola che prova a servire Pellegrini, aggancio mancato. Spinazzola crossa con Stojanovic che la mette in angolo. Cross di Pellegrini per Ibanez che va di testa a botta sicura, salva sulla linea Parisi! Nell’Empoli esce Parisi ed entra Cacace. Spinazzola in mezzo per Abraham, ottima la chiusura di Luperto. Roma in avanti, cross di Spinazzola con Stojanovic che la mette in angolo. Stojanovic in mezzo per Satriano che trova l’anticipo ma non la porta. La Roma prova a ripartire con Abraham, Satriano commette fallo in ripiegamento difensivo. Akpa Akpro spende il fallo tattico su Pellegrini e si prende il giallo. Errore di Lammers che favorisce Spinazzola, tiro deviato da Ismajli. Akpa Akpro serve in profondità Satriano, il centravanti prende il tempo a Mancini e calcia, palla fuori di poco.

Abraham! La Roma passa di nuovo in vantaggio! Grandissimo cross di Dybala per il centravanti inglese che supera Vicario. Calcio di rigore a favore della Roma! Il VAR sta verificando se il contatto è avvenuto in area. C’è calcio di rigore, calcia Pellegrini. Pellegrini prende la traversa! Occasione sfumata per la Roma che poteva chiuderla. Girandola di cambi tra le due compagini quando manca poco al termine. Bajrami per Akpa Akpro che prende il palo! Empoli ad un passo dal pari. Akpa Akpro in maniera troppo vigorosa su Smalling, il direttore di gara rivede l’azione al VAR ed espelle il centrocampista! Celik per Bove, il tiro trova la grandissima risposta di Vicario! Giallo per Celik dopo un fallo a centrocampo. Ismajli di testa in area, Rui Patricio blocca. Ancora Empoli che non si arrende, Bandinelli da fuori area trova pronto Rui Patricio. Belotti sfiora il tris! Dopo aver vinto un rimpallo con Ismajli entra in area e calcia, Vicario gli dice di no. Termina il match, vince la Roma in casa dell’Empoli.

IL TABELLINO

Marcatori: 17′ Dybala (R), 43′ Bandinelli (E), 71′ Abraham (R).

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (52′ Cacace); Haas (63′ Akpa Akpro), Marin (82′ Cambiaghi), Bandinelli; Pjaca (63′ Bajrami); Satriano, Lammers (82′ Grassi). A disposizione: Ujkani, Perisan, De Winter, Walukiewicz, Henderson, Fazzini, Degli Innocenti, Ekong. Allenatore: Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola (90′ Vina); Dybala (81′ Belotti), Pellegrini (90′ Camara); Abraham (81′ Bove). A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Volpato, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Marinelli.

Ammoniti: Parisi (E), Ismajli (E), Akpa Akpro (E), Celik (R).

Espulsi: 86′ Akpa Akpro (E).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI EMPOLI ROMA 1-2











