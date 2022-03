Video/ Entella Carrarese (3-0): gol e highlights, dedica di Merkaj al papà (Serie C)

VIDEO ENTELLA CARRARESE (3-0), I LIGURI TORNANO A VINCERE

La 30^ giornata di Serie C si è chiusa con il posticipo del lunedì tra Virtus Entella e Carrarese che militano entrambe nel girone B. Al Comunale di Chiavari i padroni di casa ritrovano la vittoria dopo due sconfitte di fila, con il risultato di 3-0 gli uomini di Volpe restano a -3 dal Cesena che occupa il terzo posto in classifica, il massimo obiettivo a cui possono aspirare i liguri visto che Modena e Reggiana sono ormai irraggiungibili (e tra qualche settimana lo saranno anche matematicamente) e saranno dunque queste due squadre a contendersi la promozione diretta.

Il primo gol della serata arriva dopo pochi minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Del Rio, Schenetti batte un calcio d’angolo prolungando sul secondo palo per Coppolaro che trova la deviazione vincente e sblocca la contesa. I marmiferi provano a reagire con Tunjov che scalda per due volte in rapida successione i guantoni di Borra che si rifugia in corner, Figoli invece pecca di precisione e non inquadra il bersaglio. Primo tempo caratterizzato da tanti capovolgimenti di fronte che va in archivio con il raddoppio di Karic che sfrutta alla perfezione il secondo assist del numero 10 e si fa perdonare con gli interessi dopo aver mancato poco prima l’appuntamento con il bis.

VIDEO ENTELLA CARRARESE, IL SECONDO TEMPO

Gli ospiti potrebbero riaprirla a inizio ripresa quando Sadiki scivola e spiana la strada a Bramante che crossa per l’accorrente Petrelli, il numero 7 prova a segnare in scivolata ma non trova l’impatto con la sfera facendo infuriare il tecnico Di Natale che lo sostituisce per la disperazione. Chi non sbaglia, invece, è Merkaj che raccoglie il suggerimento di Schenetti (il migliore in campo per distacco) e archivia la pratica con tanto di dedica al papà che compie gli anni. Pochi dubbi su chi abbia giocato meglio e meriti quindi i tre punti. La compagine ligure ha un potenziale offensivo enorme, non è un caso che ben quattro giocatori siano in odore di doppia cifra – Magrassi è già a quota 10 centri, Lescano è in procinto di raggiungerlo, Merkaj e Schenetti sono sulla buona strada – e con un reparto difensivo più solido avrebbe dato parecchio filo da torcere alle emiliane.

VIDEO ENTELLA CARRARESE 3-0, LE DICHIARAZIONI

Il tecnico dell’Entella, Gennaro Volpe, è consapevole della prova magistrale dei suoi ragazzi: “Era importante tornare a vincere con una buona prestazione, abbiamo faticato un po’ a inizio gara mentre nella ripresa ci siamo definitivamente sbloccati. Sono contento perché questa era la prima di nove finali e non potevamo assolutamente sbagliarla. Non è facile gestire un gruppo dove tutti si allenano bene e danno il massimo durante la settimana, non è facile per me scegliere undici titolari perché ciascuno di loro meriterebbe di giocare dal primo minuto, e in ogni caso anche quelli che partono dalla panchina si fanno trovare pronti quando vengono chiamati in causa. Per il resto dobbiamo solo lavorare a testa bassa, vogliamo il terzo posto e ci servirà raccogliere più punti possibili”.

Un pizzico di rammarico per Antonio Di Natale, l’allenatore della Carrarese rende il merito agli avversari ma ha comunque qualche rimpianto per la piega che ha preso la partita: “Mi dispiace per il risultato perché nei primi venti minuti potevamo almeno pareggiare i conti dopo che loro al primo mezzo tiro in porta hanno segnato, sullo 0-2 tutto è diventato ancora più difficile. Non riusciamo proprio a fare gol anche se creiamo un mucchio di occasioni. Bisogna migliorare sotto porta, dobbiamo essere molto più cattivi quando entriamo in porta altrimenti non la butteremo mai dentro”.

VIDEO ENTELLA CARRARESE 3-0, IL TABELLINO

ENTELLA-CARRARESE 3-0 (2-0)

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Sadiki, Chiosa, Pavic (75’ Barlocco); Karic, Paolucci, Dessena (62’ Rada); Schenetti (80’ Morra); Lescano (62’ Magrassi), Merkaj (75’ Meazzi). All. Gennaro Volpe.

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini (46’ Grassini), Rota, Marino (66’ Sabotic), Imperiale; Figoli, Berardocco, Tunjov (66’ Foresta); Bramante; Petrelli (58’ Giannetti), Doumbia (65’ Energe). All. Antonio Di Natale.

ARBITRO: Michele Del Rio (Sez. di Reggio-Emilia).

AMMONITI: 24’ Doumbia (C), 34’ Paloucci (E), 35’ Semprini (C), 46’ Pavic (C), 61’ Figoli (C), 78’ Meazzi (E), 83’ Berardocco (C).

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 9’ Coppolaro (E), 43’ Karic (E), 63’ Merkaj (E).

