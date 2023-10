Video/ Entella Olbia (3-1) gol e highlights: prima gioia per i liguri (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ENTELLA OLBIA: LA CRONACA

Il settimo tentativo è finalmente quello buono per l’Entella che trova la sua prima vittoria in campionato battendo l’Olbia per 3 a 1. Tre punti scacciacrisi per i liguri? Forse è ancora presto per dirlo, ma questo risultato rappresenta sicuramente una grande iniezione di fiducia per la squadra allenata da Gallo, costruita per puntare alla Serie B che si è ritrovata addirittura all’ultimo posto nella classifica del girone B dopo un inizio di stagione da incubo con un bottino di due pareggi e quattro sconfitte nelle prime sei giornate. Sugli scudi Meazzi, il migliore in campo per distacco: sarà infatti lui ad avviare l’azione che porterà al gol di Zamparo che sulla sponda di Santini non lascia scampo a Rinaldi. Nella ripresa il numero 8 apparecchia la tavola per Petermann che dal limite fa partire un sinistro imprendibile e riporta avanti i padroni di casa. Che a mezz’ora dal novantesimo mettono definitivamente la freccia con il colpo di testa vincente di Bonini che anticipa tutti sul tiro dalla bandierina di Meazzi. Esatto, proprio lui, che a ridosso del novantesimo esce dal campo tra gli applausi meritati del pubblico di Chiavari che gli tributa doverosamente una standing ovation per la prestazione a dir poco maiuscola.

DIRETTA/ Entella Olbia (risultato finale 3-1): prima vittoria per i liguri! (Serie C, 8 ottobre 2023)

I galluresi, che sullo 0-0 erano anche andati a un passo dal gol con La Rosa che all’interno dell’area piccola non è riuscito a trafiggere De Lucia, trovano comunque il modo di reagire allo svantaggio pareggiando momentaneamente i conti alla mezz’ora con Ragatzu che sulla sponda di Nanni trova l’angolino con il destro. Nonostante un primo tempo incoraggiante, nella ripresa i ragazzi di mister Greco escono inspiegabilmente dal campo e nel giro di 8 minuti incassano un uno-due da KO tecnico rischiando poi di andare completemante alla deriva quando Santini, Zamparo e Mostini sfiorano il poker. Solamente nel recupero gli ospiti – tenuti a galla da Rinaldi che in qualche modo ha limitato i danni – danno qualche timido segnale di risveglio, quando però ormai è troppo tardi per imbastire la rimonta.

VIDEO VIDEO ENTELLA OLBIA 3-1, IL TABELLINO

ENTELLA-OLBIA 3-1 (1-1)

ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Manzi, Parodi, Bonini; Petermann (85’ Mosti), Tascone (69’ Siatounis), Corbari; Meazzi (85’ Lancini); Santini (78’ Faggioli), Zamparo. All. Fabio Gallo.

OLBIA (4-3-3): Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli (66’ Fabbri); Zallu (53’ Cavuoti), La Rosa, Biancu; Contini (66’ Scapin), Ragatzu, Nanni. All. Leandro Greco.

ARBITRO: Giuseppe Vingo (Sez. di Pisa).

AMMONITI: 8’ Tascone (E), 32’ Nanni (O), 32’ Bonini (E), 58’ Montebugnoli (O), 61’ Motolese (O), 65’ Parodi (E).

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 13’ Zamparo (E), 28’ Ragatzu (O), 52’ Petermann (E), 60’ Bonini (E).

