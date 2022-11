Video esplosione Turchia: feriti e morti a Istanbul/ Ultime notizie “forse attentato”

Paura in Turchia a causa di un’esplosione nel pieno centro di Istanbul. Secondo quanto riportato dai media locali, si è verificata nella popolare via pedonale Istiklal Caddesi. Al momento non sono chiare le cause di questa esplosione, ma c’è un primo bilancio che parla di 11 feriti, anche se potrebbe essere un numero destinato a salire, visto che altre fonti parlano di 17 feriti. Comunque è stata aperta un’inchiesta sull’esplosione di Istanbul e si parla di “probabile atto terroristico”. Sui social sono cominciati a circolare video di gente in fuga, poi un filmato che riprende in diretta l’esplosione e il fuggi fuggi generale tra urla e paura.

Sul posto sono accorse ambulanze, camion dei pompieri e la polizia. Quest’ultimo ha subito blindato la zona: i negozi sono stati chiusi, così come il viale, per facilitare il lavoro dei soccorritori e al tempo stesso mettere in sicurezza la zona in una fase in cui non sono chiare le circostanze di questa esplosione.

ESPLOSIONE ISTANBUL, TURCHIA: “CI SONO ANCHE MORTI”

Le immagini che stanno circolando sono impressionanti, anche perché sono riprese fatte dai residenti della zona, in molti casi dai balconi che si affacciano sulla strada dove si è verificata questa esplosione in Turchia. Dai video, che contengono immagini forti e di cui sconsigliamo la visione a soggetti particolarmente sensibili, si vedono corpi straziati e feriti per terra, con alcune persone che tentano di prestare soccorso prima dell’arrivo appunto dei soccorritori. Ma negli ultimi minuti è stato diffuso anche il video impressionante di una telecamera di videosorveglianza che riprende il momento dell’esplosione dal punto esatto in cui si è verificato. Stando a quanto riportato dal governatore di Istanbul, ci sarebbero anche morti in seguito a questa esplosione che si è verificata nel quartiere di Taksim sulla sponda europea e che sta scuotendo la Turchia.

I media scrivono che il momento dell’esplosione nel centro di #Istanbul è stato ripreso da un video. Secondo testimoni oculari, l’esplosione potrebbe essere stata commessa da un attentatore suicida. Sono già stati segnalati 5 decessi. pic.twitter.com/8KJTfwOXkp — Cittadino del Mondo ♥️🌐🌍 (@ilmondoeditutti) November 13, 2022

Local residents are posting videos of rescuers and ambulances moving into the center of #Istanbul. pic.twitter.com/awi4mzJ0ms — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022













