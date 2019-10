Video/ Feralpisalò Piacenza (0-0): highlights, pari senza gol ed emozioni (Serie C)

Nel video di Feralpisalò Piacenza parliamo dello 0-0 andato in scena nella partita del girone B di Serie C, valida per l’undicesima giornata e disputata in turno infrasettimanale. Feralpisalò Piacenza non ha di certo regalato grosse emozioni dal punto di vista dello spettacolo, soprattutto nel primo tempo con l’unica vera occasione per i padroni di casa. I biancorossi pensano più a difendere che ad attaccare, benché Sylla si proponga costantemente ai compagni. La Feralpisalò è più intraprendente e fisicamente vince ogni duello; al diciottesimo i locali sfiorano il gol del vantaggio con un’inzuccata insidiosa di Caracciolo. Maiorino e Altobelli ci provano con due tiri da fuori che finiscono oltre la linea di fondo. Superato il trentacinquesimo minuto Del Favero corre un brivido sul destro di Caracciolo, la traversa però lo salva. Nel secondo tempo ancora padroni di casa in attacco, con Del Favore bravissimo ad opporsi prima alla conclusione di Scarsella e poi al tentativo ravvicinato di Caracciolo. Poco più tardi il Piacenza rischia ancora sul tiro di Maiorino, mentre Stanco sbaglia da posizione invitante graziando Del Favero. I biancorossi perlopiù restano a guardare, accontentandosi di un pareggio che alla luce di quanto visto in campo e in considerazione delle assenze, può tutto sommato apparire come un verdetto positivo. Mastica amaro la Feralpisalò, che dopo aver prodotto un buon numero di occasione si deve far bastare un punto striminzito in casa. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI FERALPISALO’ PIACENZA

VIDEO FERALPISALO’ PIACENZA: IL TABELLINO

FERALPISALO’ PIACENZA 0-0

Feralpisalò: De Lucia, Contessa (69’ Mordini) Giani, Rinaldi, Eleutieri; Magnino, Carraro (57’ Pesce), Altobelli (69’ Guidetti); Scarsella, Maiorino (71’ Ceccarelli); Caracciolo (71‘ Stanco).

A disposizione: Bertoli, Guidetti, Hergheligiu, Liverani, Mauri, Travaglini, Zambelli. All.: Sottili

Piacenza: Del Favero;Della Latta, Milesi, Pergreffi; Sestu (79’ Nicco), Bolis, Giandonato (65’ Zappella), Marotta, Imperiale; Cacia (66’ Cattaneo), Sylla.

A disposizione: Ansaldi, Bertozzi, Borri, El Kaouakibi, Forte,Nannini, Scotti. All.: Franzini

Arbitro: Sig. Vigile di Cosenza (assistenti Sigg. Montagnani di Salerno, Cortese di Palermo)

Ammoniti: Magnino

Spettatori: 912

