Video/ Ferencvaros Cukaricki (3-1) gol e highlights: tris ungherese (21 settembre 2023)

Il Ferencváros vince e convince davanti al proprio pubblico, al termine di questa gara valida per la prima giornata del Girone F della UEFA Conference League, gruppo che comprende anche la Fiorentina. Alla Groupama Arena i padroni di casa partono con il brivido e passano addirittura in svantaggio contro un arrembante Cukaricki: Nikcevic crossa benissimo ed Ivanovic impatta il pallone in maniera perfetta, indirizzando il pallone proprio all’angolino. Vantaggio inaspettato ma meritato. Dopo questo episodio esce tutto l’orgoglio degli ungheresi, che prendono il pallino del gioco in mano e la ribaltano già nella prima frazione di gioco.

Al 44esimo Varga realizza un rigore glaciale, incastrando la sfera sotto la traversa e rivitalizzando il pubblico. Sull’onda dell’entusiasmo gli ungheresi riescono addirittura a ribaltarla, con una rete al settimo minuto di recupero: Vargas batte un calcio d’angolo perfetto e Kwabena insacca alle spalle dell’estremo difensore avversario, facendo esplodere lo stadio. Nel secondo tempo i biancoverdi hanno diverse chance per calare il tris, ma Pesic e Ramirez graziano gli ospiti. Al 79esimo, però, arriva il 3-1 definitivo: si tratta di un’autentica perla uscita dal piede di Pesic, che si incastona sotto la traversa alla sinistra dell’estremo difensore avversario.

