DIRETTA/ Ferencvaros Cukaricki (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Conference, 21 settembre 2023)

DIRETTA FERENCVAROS CUKARICKI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta di Ferencvaros Cukaricki, una partita che in questa Conference League potrebbe essere in tono “minore” ma che in realtà ci consegna una squadra ungherese che sta andando a caccia della gloria perduta. Abbiamo la bellezza di 34 campionati e 24 coppe nazionali per i biancoverdi: il Ferencvaros ha vinto gli ultimi 5 tornei interni e, se anche la competizione in Ungheria non è feroce come da altre parti, bisogna dire che si tratta di un risultato non indifferente. A questo poi andrebbero affiancati i grandi titoli del passato: la Coppa delle Fiere è stata vinta dal Ferencvaros nel 1965.

All’epoca la grande nazionale magiara era già un ricordo ma quella squadra di club aveva comunque eliminato Athletico Bilbao e Manchester United (quello che Sir Matt Busby stava ricostruendo, e che di lì a tre anni avrebbe vinto la Coppa dei Campioni) arrivando poi alla vittoria nella finale contro la Juventus. Insomma: la storia e la tradizione ci sono, adesso le cose sono molto più complesse ma chissà che questa Conference League possa servire per fare altri passi avanti: tra l’altro, in panchina siede Dejan Stankovic che ben conosciamo anche per grinta e carattere. Nel frattempo scopriamo come andranno le cose in questa prima partita del girone: mettiamoci comodi e lasciamo parlare il campo, la diretta di Ferencvaros Cukaricki sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TV FERENCVAROS CUKARICKI STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Ferencvaros Cukaricki sarà visibile sia su Sky che su DAZN come tutte le partite di UEFA Conference League della stagione 2023/2024. Naturalmente bisognerà essere dotati di abbonamento sia per l’emittente televisiva, più precisamente in questo caso al pacchetto Sport, sia al servizio streaming.

La diretta streaming di Ferencvaros Cukaricki verrà dunque trasmessa su Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer così come sull’applicazione di DAZN che oltre ai già citati sistemi di visualizzazione si aggiunge la possibilità di assistere all’evento su console.

FERENCVAROS CUKARICKI: SI APRE LA CONFERENCE

La diretta Ferencvaros Cukaricki, in programma giovedì 21 settembre alle ore 18:45, racconta della sfida valevole per la prima giornata di Conference League. Gli ungheresi, cinque volte consecutive campioni nazionale per un totale di 34 titoli, fa il suo debutto nella fase a gironi di questa competizione. Infatti i magiari avevano già partecipato sia alla Champions League che all’Europa League, ma curiosamente mai avevano strappato il pass per la Conference. Attualmente il Ferencvaros, dopo 4 giornate di campionato, vanta 9 punti avendo perso contro la Puskas Academy in casa. Un dato interessante è quello relativo ai gol fatti che tocca quota 53 gol a fine settembre: 18 in campionato, 8 in Coppa d’Ungheria e 27 nei vari playoff europei. A proposito di turni di qualificazione, il Ferencvaros ha avuto la possibilità di giocarsi un posto in Champions League dopo gli ottavi di finale di Europa League lo scorso anno, ma ha perso i playoff contro il Klaksvik, squadra delle Isole Far Oer.

Il Cukaricki invece aveva sognato di poter approdare in Champions League per la prima volta, ma l’Olympiakos non ha avuto pietà e con un sonoro complessivo 6-1 a spedito i serbi nella terza competizione UEFA per importanza. Il campionato serbo è già alla settima giornata e il Cukaricki è quinto in classifica con 12 punti in 7 gare ed è reduce da un’importante vittoria contro la Stella Rossa per 2-1. Tornando al girone di Conference League, il Ferencavaros e il Cukaricki fanno parte del Girone F che è lo stesso di Genk e Fiorentina.

DIRETTA FERENCVAROS CUKARICKI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ferencvaros Cukaricki vedono gli ungheresi schierarsi col 4-2-3-1. In porta Dibusz, pacchetto arretrato composto da Makreckis, Cisse, Mmaee e Ramirez. In mediana giocheranno Esiti e Abu Fani mentre sulla trequarti spazio a Ben Romdhane, Traore e il numero dieci Nguen. Punta unica Varga.

Risposta dei serbi con il medesimo modulo: tra i pali Samurovic, difesa a quattro con Stevanovic, Subotic, Ivanovic e Tosic. I due centrocampisti saranno Sissoko e Docic con Nikevic-Miladinovic-Vrajnes trio di trequartisti. L’unico attaccante sarà Adetunji.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cisse, Mmaee, Ramirez; Esiti, Abu Fani; Ben Romdhane, Traore, Nguen; Varga.

CUKARICKI (4-2-3-1): Samuroivc; Stevanovic, Subotic, Ivanovic, Tosic; Sissoko, Docic; Nikcevic, Miladinovic, Vranjes; Adetunji.

DIRETTA FERENCVAROS CUKARICKI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse Ferencvaros Cukaricki vedono i padroni di casa di gran lunga favoriti a 1.25. Secondo bet365, la vittoria ospite è data a dodici volte la posta mentre il pareggio a 5.50.

Ci si aspetta una partita con vari gol visto che l’Over 2.5 è quotato a 1.53 contro il 2.40 dell’Under. Più difficile sulla carta il segno Gol che è quota 2.00 rispetto all’1.72 dei No Gol.











