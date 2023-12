Video/ Genk Cukaricki (2-0) gol e highlights: reti di Heynen e Paintsil! (Conference League 14 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENK CUKARICKI: LA SINTESI

Alla Cegeka Arena il Genk supera in dieci uomini il Cukaricki per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Vrancken provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni ma falliscono un’occasione clamorosa al 10′ quando Paintsil si fa parare da Filipovic il calcio di rigore fischiato per un fallo commesso da Stankovic. I minuti scorrono sul cronometro e ed i biancoblu, dopo aver centrato la traversa con Fadera al 19′, riescono a passare in vantaggio al 21′ per grazie alla rete messa a segno da Heynen, su assist di Fadera.

Gli ospiti allenati da mister Stanic perdono prematuramente per infortunio il portiere Filipovic, rimpiazzato da Belic già al 30′, ed i belgi rimangono in inferiorità numerica dal 33′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Galarza. Nel secondo tempo il Genk trova il gol del raddoppio al 57′ per merito di Paintsil che si fa perdonare il rigore fallito in apertura raccogliendo il passaggio vincente del suo compagno El Khannous. Nell’ultima parte dell’incontro i serbi si dimostrano incapaci di approfittare dell’uomo in più non creando azioni realmente degne di nota.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro maltese T. Farrugia Cann, oltre ad aver espulso Galarza con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente El Ouahdi da un lato, Sissoko, Adzic e Singh dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno della fase a gironi permettono al Genk di salire a quota 9 nella classifica del gruppo F della Conference League mentre il Cukaricki non si muove, restando fermo a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENK CUKARICKI: IL TABELLINO

Genk-Cukaricki 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 21′ Heynen(G); 57′ Paintsil(G).

Assist: 21′ Fadera(G); 57′ El Khannous(G).

GENK (4-2-3-1) – Vandevoordt; El Ouahdi, McKenzie, Sadick, Arteaga; Heynen, Galarza; Paintsil, El Khannous, Fadera; Sor. Allenatore: Vrancken.

CUKARICKI (4-3-3) – Filipovic; Stankovic, Kovacevic, Sissoko, Tosic; Kovac, Miladinovic, Nikcevic; Ivanovic, Cvetkovic, Adzic. Allenatore: Stanic.

Arbitro: T. Farrugia Cann (Malta).

Ammoniti: 32′ Sissoko(C); 50′ Adzic(C); 90’+1′ El Ouahdi(G); 90’+3′ Singh(C).

Espulsi: 33′ Galarza(G).

