Video/ Fermana Olbia (0-0) highlights: pareggio senza reti (Serie C)

VIDEO FERMANA OLBIA (0-0): LA PARTITA

Termina 0-0 il match odierno tra Fermana e Olbia, valido per la sesta giornata di Serie C, Girone B, qui allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Primo tempo giocato su alti ritmi per una buona mezz’ora, ma senza squilli davvero pericolosi. I padroni di casa hanno sicuramente cercato con maggior convinzione il vantaggio, ma sono andati davvero vicino al gol soltanto grazie ad un goffo colpo di testa di Babbi, che ha sfiorato l’autogol sugli sviluppi di un bellissimo calcio d’angolo calciato dall’ex Juventus Giandonato. Battuta forte e tesa del centrocampista.

Nel secondo tempo i ritmi si sono sensibilmente abbassati, con il primo squillo che arriva soltanto al 70esimo, grazie alla gran conclusione dal limite dell’area di Pinzi, neutralizzata da Gelmi con un vero e proprio prodigio. Dopo questa bella iniziativa dei gialloblù, la formazione sarda ha dominato il finale di partita, sfiorando il gol con Ragatzu all’81esimo: l’ex Cagliari trova la coordinazione per una difficilissima conclusione al volo, ma Nardi si allunga e con un riflesso miracoloso riesce a togliere la palla dall’angolino. Parata che salva il risultato e conserva lo 0-0 finale.

VIDEO FERMANA OLBIA (0-0): IL TABELLINO

FERMANA: Nardi, Gkertsos, Parodi, Pellizzari, Carosso (71’ De Nuzzo), Scorza, Giandonato, Misuraca (90’ Graziano), Romeo (64’ Nannelli), Burino, Maggio (64’ Pinzi). A disp.: Borghetto, Eleuteri, Luciani, De Pascalis, Spedalieri, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Onesti, Fischnaller, Ronci. All.: Stefano Protti.

OLBIA: Gelmi, Gabrieli (73’ Renault), Bellodi (77’ Brignani), Emerson, Travaglini, Biancu, La Rosa, Occhioni (92’ Zanchetta), Boganini (73’ Incerti), Ragatzu, Babbi (77’ Contini). A disp.: Van der Want, Sanna, Glino, König, Sueva. All.: Roberto Occhiuzzi.

ARBITRO: Gioele Giacobellis (Pisa). Assistenti: Alberto Rinaldi (Pisa) e Daniele Sbardella (Belluno). Quarto ufficiale: Cristiano Ursini (Pescara)

AMMONITI: 18’ Gabrieli, 30’ Misuraca (F), 37’ Biancu, 39’ La Rosa, 65’ Occhioni, 80’ Brignani, 90’ Pinzi (F)

NOTE: Recupero: 0’ pt, 3’ st. Spettatori: 1188.

