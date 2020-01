Video/ Fermana Piacenza (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Recchioni

Allo Stadio Bruno Recchioni le formazioni di Fermana e Piacenza non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Fermana Piacenza, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa guidati da mister Antonioli prendono presto in mano le redini dell’incontro riuscendo a passare in vantaggio intorno al 18′ grazie alla rete messa a segno da Bacio Terracino, sfruttando nel migliore dei modi l’assist del suo compagno Urbinati. Le cose sembrano poi complicarsi ulteriormente per i biancorossi del tecnico Franzini, costretto appunto ad effettuare una sostituzione in modo prematuro rimpiazzando Corradi con Cattaneo a causa di un infortunio al 21′, ma l’episodio non frena la voglia di pareggiare degli ospiti. Nelle prime battute del secondo tempo, infatti, ci pensa proprio il subentrato Cattaneo a chiudere definitivamente i conti già al 47′, ristabilendo l’equilibrio di partenza con il preciso suggerimento di Zappella dalla corsia di destra. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Di Cairano, proveniente dalla sezione di Ariano Irpino, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Petrucci, Clemente e Bacio Terracino da un lato, Castellana, Milesi e Nicco dall’altro. Il punto conquistato in questo ventitreesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Fermana di salire a quota 23 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Piacenza si porta a quota 37 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO FERMANA PIACENZA

VIDEO FERMANA PIACENZA: IL TABELLINO

Fermana-Piacenza 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 18′ Bacio Terracino(F); 47′ Cattaneo(P).

Assist: 18′ Urbinati(F); 47′ Zappella(P).

FERMANA (3-4-2-1) – Ginestra; Manetta, Comotto, Lancini; Clemente, Isacco, Urbinati, Sperotto; Bacio Terracino, Petrucci; Cognigni. A disp.: Venditti, Gemello, Venturi, Grieco, Iotti, Persia, Molinari, De Pascalis, Zerbo, Ricciardi, Maistrello. All.: Antonioli.

PIACENZA (3-5-2) – Mazzini; Milesi, Borri, Castellana; Zappella, Nicco, Marotta, Corradi, Nannini; Sestu, Paponi. A disp.: Bertozzi, Riccardi, Imperiale, Cattaneo, Franchini, Bolis, Polidori, Sylla. All.: Franzini.

Arbitro: Michele Di Cairano (Ariano Irpino).

Ammoniti: 24′ Castellana(P); 51′ Petrucci(F); 55′ Milesi(P); 64′ Clemente(F); 65′ Nicco(P). 70′ Bacio Terracino(F).

