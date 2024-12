DIRETTA INTER UDINESE: I TESTA A TESTA

La storia della diretta Inter Udinese per quanto riguarda la Coppa Italia è particolarmente interessante: ci sono dodici incroci con cinque vittorie dell’Inter, due dell’Udinese e cinque pareggi, la cosa interessante è che l’ultima partita di sempre è stata vinta dalla squadra friulana, sono comunque passati quasi undici anni perché eravamo nel gennaio 2014 e, in quello che si chiamava ancora Stadio Friuli, Francesco Guidolin aveva battuto Walter Mazzarri grazie al gol di Maicosuel. L’ultima vittoria dell’Inter, sempre 1-0 casalingo, era arrivata nel marzo 2006: andata della semifinale e rete decisiva di Santiago Solari, al ritorno era finita 2-2 e i nerazzurri erano volati in finale.

Da segnalare anche che l’Udinese non ha mai battuto l’Inter a San Siro almeno in Coppa Italia, l’ultima in assoluto invece risale al dicembre 2017 ed eravamo in campionato, marcatori Kevin Lasagna, Rodrigo De Paul – rigore – e Antonin Barak con temporaneo pareggio firmato da Mauro Icardi, sulla panchina della squadra friulana sedeva all’epoca Massimo Oddo mentre l’allenatore dell’Inter era Luciano Spalletti, stasera come ben noto l’incrocio tra i tecnici riguarda Simone Inzaghi e Kosta Runjaic e l’Inter è nettamente favorita, ma occhio alle sorprese soprattutto perché la Beneamata è impegnata su altri due fronti caldi come campionato e Champions League. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA INTER UDINESE, STREAMING VIDEO

Ottime notizie per colore che vorranno vedere la diretta Inter Udinese Primavera. Infatti, il match sarà disponibile in chiaro su Italia 1. Volendo la diretta streaming è visibile invece sul sito di Mediaset Infinity e sull’applicazione.

INTER UDINESE, SI GIOCA A SAN SIRO

Si chiude con questa partita il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La diretta Inter Udinese è infatti l’ultima sfida che mancava per completare ufficialmente il tabellone dei quarti di finale. Si giocherà questo giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 21:00.

I nerazzurri fanno dunque il loro debutto in questa competizione, essendo qualificati di diritto proprio per gli ottavi di finale. L’ultima sfida disputata dall’Inter è stato il tennistico 6-0 inflitto all’Olimpico contro la Lazio dopo il ko in Champions League a Leverkusen. L’Udinese invece ha giocato sia i 32esimi che i 16esimi, battendo rispettivamente 4-0 l’Avellino e 3-1 la Salernitana in questa doppia sfida tutta campana che ha permesso ai bianconeri di strappare il pass per la sfida con l’Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

Queste invece sono le probabili formazioni Inter Udinese con i nerazzurri che scenderanno in campo con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Martinez, difeso da Bisseck, De Vrij e Darmian. A centrocampo spazio per Buchanan, Frattesi, Asslani, Zielinski e Carlos Augusto. In attacco Taremi con Correa.

Stesso identico modulo anche per l’Udinese che arriverà a San Siro schierandosi con Sava in porta e il trio Bijol, Touré e Abankwah in difesa. Agiranno da esterni Rui Modesto e Zemura con Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta in mediana. Davanti Lucca e Iker Bravo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER UDINESE

Pochi dubbi sulle quote scommesse della diretta Inter Udinese con i favoriti che sono nettamente i nerazzurri a 1.33 contro l’8.50 del 2 fisso per i bianconeri. Per quanto riguarda invece il segno X del pareggio, lo troivamo a 5.

Il Gol è offerto a 1.95 mentre il No Gol a 1.80. Over e Under 2.5 a 1.60 e 2.30.