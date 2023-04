Video/ Feyenoord Roma (1-0) gol e highlights: decide Wieffer (Europa league)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FEYENOORD ROMA: SFORTUNA GIALLOROSSA!

Andiamo a vedere video highlights e gol di Feyenoord Roma, gara spettacolare che lascia l’amaro in bocca ai capitolini. Il Feyenoord batte la Roma nella gara di andata di Europa League grazie ad una rete siglata da Wieffer. Serata sfortunata per i giallorossi che hanno fallito un calcio di rigore con Pellegrini e preso una traversa con Ibanez. Inoltre la Roma ha perso per infortunio Dybala e Abraham. La compagine guidata da Mourinho proverà a ribaltare il risultato nella gara di ritorno ed approdare in semifinale. Andiamo a rivivere le emozioni del match attraverso le azioni salienti. Geertruida sbaglia in uscita e regala la sfera ad Abraham, Trauner lo chiude bene.

Santiago Gimenez, dopo un tunnel su Matic, prova ad entrare in area, ottimo l’intervento di Smalling. Cristante ci prova di testa, para senza problemi Bijlow. Smalling imposta per Dybala, Hartman ferma la conclusione dell’argentino. Hartman da fuori area, Mancini in scivolata mura il tiro. Ci avviciniamo verso il ventesimo minuto di gara, match molto equilibrato fino ad ora. Punizione a favore della Roma da ottima posizione, c’è anche il giallo a Wieffer.

Ci prova Dybala, palla fuori. Problemi per Dybala che si copre il viso con la maglia, El Shaarawy prende il posto dell’argentino. Per Dybala dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Kokcu serve un bel pallone a Szymanski che di sinistro non trova la porta. Match che stenta a decollare, inoperosi i due portieri. Palla in mezzo per Geertruida, il sinistro non trova la porta. Szymanski da dietro su El Shaarawy, arriva il giallo. Olandesi molto fallosi in questa prima frazione di gara. Szymanski calcia dal limite a giro, palla di poco fuori. Rigore per la Roma. Su angolo c’è il tocco di braccio di Wieffer! Calcia Pellegrini che prende il palo! Sfuma una ghiotta occasione per i giallorossi. Due i minuti di recupero. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FEYENOORD ROMA: DECIDE UN GOL ROCAMBOLESCO…

Nei giallorossi entra Wijnaldum per Pellegrini. Ricordiamo che Wijnaldum ha vestito la maglia del Feyenoord. Ci prova Idrissi da fuori area, palla in angolo. Wieffer! La sbloccano i padroni di casa! Idrissi supera Zalewski e serve il pallone al limite dell’area al compagno di squadra, di controbalzo la piazza nell’angolino. Problemi ad una spalla per Abraham che deve lasciare il campo, al suo posto c’è Belotti, piove sul bagnato in casa Roma.

Traversa di Ibanez di testa! Palla che sbatte sotto la traversa, Idrissi di testa salva sulla linea, Roma ad un passo dal pareggio. Spinazzola in ritardo su Szymanski, punizione per gli olandesi. Kokcu calcia la punizione, sfera oltre la traversa. Spinazzola in mezzo per El Shaarawy che colpisce male e spreca. Zalewski entra in area e calcia, Hancko respinge. Wijnaldum calcia dal limite e per un soffio non trova il gol dell’ex! Quattro i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Termina il match, il Feyenoord conquista la gara di andata grazie a Wieffer.

IL TABELLINO DI FEYENOORD ROMA

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh (26′ st Danilo), Gimenez (38′ st Lopez), Idrissi (19′ st Paixao). A disp.: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Dilrosun, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Milambo. All.: Slot

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola (39′ st Celik); Dybala (25′ El Shaarawy), Pellegrini (1′ st Wijnaldum); Abraham (13′ st Belotti). A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Marcatori: 8′ st Wieffer

Ammoniti: Wieffer, Szymanski (F)

