Video/ Fidelis Andria Avellino (1-0) gol e highlights: ci pensa Dalmazzi (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIDELIS ANDRIA AVELLINO: DI MISURA!

La Fidelis Andria supera l’Avellino grazie ad una rete di Dalmazzi siglata nella ripresa. Una vittoria che avvicina sensibilmente la compagine guidata da Cudini ai play out. Ad inizio match Marconi ci prova da centrocampo, la sfera termina sul fondo. Bolsius in mezzo, respinge malissimo la difesa dell’Avellino, Costa Ferreira calcia ma colpisce Tito.

DIRETTA/ Fidelis Andria Avellino (risultato finale 1-0): la decide Dalmazzi

Dall’Oglio in mezzo, Tounkara di testa non inquadra la porta. Azione personale di Di Gaudio sulla sinistra, bel tiro e respinta di Savini. Abbiamo superato la mezzora di gioco, non si sblocca il match. Iniziativa personale di Bolsius che si accentra e calcia, Pane blocca senza problemi. Termina la prima frazione di gara.

DIRETTA/ Juve Stabia Fidelis Andria (risultato finale 1-1): un punto a testa

Di Gaudio in mezzo per D’Angelo, la sfera per poco non sorprende Savini. Dalmazzi! La sbloccano i padroni di casa! Candellori calcia, carambola fortunosa che va sui piedi di Dalmazzi, la sfera supera il portiere avversario. D’Angelo entra duro su Ekuban, rosso e Avellino in dieci. Vincono i padroni di casa. Continua a deludere l’Avellino che resta a quota 43 punti in classifica al quattordicesimo posto. Gli irpini hanno perso quattro volte nelle ultime cinque partite.

VIDEO GOL FIDELIS ANDRIA AVELLINO, IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Savini; Ciotti, Dalmazzi, Borg (39′ st Delvino), Candellori; Costa Ferreira (13′ st Castellano), Marino (39′ st Djibril), Paolini; Micovschi (39′ st Salandria), Ventola (13′ st Ekuban), Bolsius. A disp.: Castiglione, Vandelli, Finizio, Arrigoni, Orfei, Pastorini, De Franco, Grosso, Pavone, Alba. All.: Cudini.

DIRETTA/ Avellino Turris (risultato finale 0-1) video tv: sprofondano gli irpini

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Rizzo, Auriletto, Sottini, Tito (36′ st Gambale); Dall’Oglio (17′ st Maisto), Matera (17′ st Mazzocco), D’Angelo; Di Gaudio; Tounkara (30′ st Trotta), Marconi. A disp.: Marcone, Pizzella, Garetto, Benedetti, Ricciardi, Perrone, Moretti. All.: Rastelli.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

MARCATORE: 30′ st Dalmazzi.

NOTE: spettatori 4.000 circa. Espulso: al 41′ st D’Angelo (A) per gioco falloso. Ammoniti: Dall’Oglio (A), Bolsius (FA), Matera (A), Tito (A), Costa Ferreira (FA), Auriletto (A). Angoli: 5-3. Recupero: pt 1′ st 6′.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIDELIS ANDRIA AVELLINO













© RIPRODUZIONE RISERVATA