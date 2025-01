VIDEO AUDACE CERIGNOLA AVELLINO, SINTESI DELLA PARTITA

Tutt’altro che una partita divertente quella del primo tempo di Audace Cerignola Avellino, dopotutto era lecito aspettarsi un gioco molto conservativo come vedrete poi negli highlights alla fine di questo articolo. Le due squadre infatti hanno vocazioni molto difensive, soprattutto gli ospiti che sono una delle migliori difese del campionato e come di consueto hanno concesso poco e nulla al reparto offensivo pugliese.

Anzi è biancoverde l’azione più pericolosa della prima frazione di gioco visto che Patierno mette un bel tiro che solo una bella parata dell’estremo difensore dei padroni di casa riesce ad intercettare, ma attenzione a quello che poi succederà nel secondo tempo che leggerete tra poco perché abbiamo ancora molto di cui parlare.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA AVELLINO, IL SECONDO TEMPO

Audace Cerignola e Avellino si dividono la posta in un pareggio per 1-1 al termine di un match combattuto ed equilibrato. Dopo un primo tempo privo di reti, in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi, le emozioni si concentrano nella ripresa. L’Audace passa in vantaggio grazie a Volpe, abile a sfruttare un’occasione a centro area e battere il portiere avversario.

L’Avellino, però, non si arrende e trova il pareggio con un’incornata di Patierno, che trasforma in gol un cross preciso dalla fascia. Le due squadre provano a vincere nel finale, ma le rispettive retroguardie resistono, lasciando il risultato invariato.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA AVELLINO: GOL E HIGHLIGHTS