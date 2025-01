DIRETTA AUDACE CERIGNOLA AVELLINO, LA TERZA AFFRONTA LA QUARTA

Uno dei posticipi di lunedì 13 gennaio 2025 è la diretta Audace Cerignola Avellino, prevista alle ore 20:30. Allo Stadio Domenico Monterisi si affrontano la terza e la quarta forza del girone C della Serie C 2024/2025 in un match che si preannuncia alquanto equilibrato. I padroni di casa hanno sin qui guadagnato trentotto punti e sono reduci dal bel successo esterno ottenuto sul campo del Messina, proseguendo così la striscia di risultati utili anche nel nuovo anno solare.

Un discorso molto simile vale pure per gli ospiti, a trentasei punti e pronti a scavalcare i diretti rivali della ventiduesima giornata in caso di vittoria. Per le Cicogne invece il successo permetterebbe loro di agganciare il Monopoli, sempre che questo non venga sconfitto dal Foggia. Gli irpini arrivano dal pareggio maturato nel derby con il Giugliano ma come sottolineavamo prima stanno vivendo senza dubbio un buon periodo dato che l’ultima sconfitta, escludendo la Coppa Italia, risale addirittura agli inizi di novembre.

LE INFO PER ASSISTERE IN STREAMING ALLA DIRETTA AUDACE CERIGNOLA AVELLINO?

Un regalo per il posticipo della diretta Audace Cerignola Avellino: tutti gli appassionati della Serie C potranno assistere al match gratuitamente, in televisione, sul canale Rai Sport ma anche dal cellulare in diretta streaming video su Rai Play. Pure Sky trasmetterà l’evento tramite l’applicazione Sky Go.

AUDACE CERIGNOLA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Avellino ci lasciano pensare all’impiego del modulo 3-5-2 per i padroni di casa di mister Raffaele dopo i recenti risultati positivi ottenuti schierando Saracco, Coccia, Capomaggio, Martinelli, Russo, Tascone, Ruggiero, Sainz-Maza, Romano, Achik e Salvemini. Gli ospiti del tecnico Biancolino dovrebbero invece optare per il modulo 4-3-1-2 con Iannarilli, Cancellotti, Cionek, Enrici, Todisco, Armellino, Palmiero, Sounas, D’Ausilio, Redan e Gori analogamente all’ultimo turno disputato.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA AVELLINO, LE QUOTE

Per i bookmakers come Snai, le quote fornite per l’esito finale della diretta Audace Cerignola Avellino ci parlano di una partita abbastanza tirata. I pugliesi sembrano infatti essere leggermente favoriti per il successo, con l’1 pagato a 2.30, ma i campani non sono poi così distanti con il 2 fissato a 3.00. Tuttavia, gli ospiti hanno più o meno le medesime chances di pareggiare visto che l’x è stato fissato a 2.90.