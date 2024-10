VIDEO FINLANDIA INGHILTERRA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Presso l’Helsinki Olympic Stadium l’Inghilterra vince nettamente in trasferta contro la Finlandia per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i britannici iniziano bene la partita prendendone presto il controllo e riescono a spezzare l’equilibrio di partenza intorno al 18′ grazie al gol siglato da Jack Grealish, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno di squadra Angel Gomes.

I minuti passano e le occasioni realmente degne di nota scarseggiano ma i Gufi reali provano a combinare qualcosa verso il 38′ con un tentativo impreciso di Fredrik Jensen, che spedisce la sfera alta sopra la traversa. Nel secondo tempo la storia del match si ripete in maniera analoga a quanto accaduto poco prima dell’intervallo ed è infatti Jensen a calciare di nuovo alto sciupando un’altra opportunità al 57′.

Nel finale i Tre Leoni cambiano marcia ed i loro sforzi portano al gol del raddoppio segnato da Alexander-Arnold al 74′, direttamente su calcio di punizione. Ci pensa Rice a chiudere i conti calando il tris all’84’ con l’aiuto di Watkins ed i finlandesi riducono inutilmente il distacco all’87’ con la rete firmata da Hoskonen, autore di un colpo di testa vincente su suggerimento di Walta.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro georgiano Giorgi Kruashvili non ha estratto alcun cartellino all’indirizzo dei rappresentanti delle due Nazionali scese in campo ad Helsinki. I tre punti conquistati lontano da casa permettono all’Inghilterra di raggiungere quota 9 nella classifica del gruppo 2 della Lega B di Nations League 2024/2025 mentre la Finlandia rimane bloccata in ultima posizone con zero punti.

