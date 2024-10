DIRETTA FINLANDIA INGHILTERRA: I TESTA A TESTA

La storia che ci porta verso la diretta Finlandia Inghilterra è abbastanza interessante, almeno per descrivere un dominio totale da parte dei Leoni britannico, come era d’altronde facile da prevedere. Ecco allora un bilancio di dieci vittorie per l’Inghilterra più due pareggi su un totale di dodici precedenti, senza alcun successo per la Finlandia fino ad oggi. La partita non si disputava addirittura da 23 anni, un lungo digiuno interrotto il mese scorso, per la precisione martedì 10 settembre 2024, con la partita d’andata a Wembley, che vide la vittoria per 2-0 dei padroni di casa inglesi grazie a una doppietta di Harry Kane.

La prima volta assoluta fu domenica 26 giugno 1966, un’amichevole vinta per 3-0 dall’Inghilterra che da lì a poco tempo avrebbe vinto l’unico Mondiale della sua storia. I due pareggi risalgono invece a mercoledì 22 maggio 1985 (1-1) e mercoledì 11 ottobre 2000 (0-0), in entrambi i casi in partite di qualificazione per i successivi Mondiali e sempre in casa della Finlandia, piccola differenza creata dal fattore campo, anche se pure in trasferta gli inglesi hanno già vinto quattro volte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FINLANDIA INGHILTERRA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Finlandia Inghilterra bisognerà collegarsi a UEFA TV che trasmetterà la partita. Si potrà anche seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi fornirà costanti aggiornamenti sullo svolgimento del match.

FINLANDIA INGHILTERRA, PROVE TATTICHE PER CARSLEY

La prima giornata di ritorno del Gruppo 2 della Lega B di Nations League propone un’interessante diretta Finlandia Inghilterra in campo alle 18,00 di domenica 13 ottobre. Le due squadre vivono momenti opposti in questa Nations League e hanno valori completamente diversi ma lo spettacolo difficilmente mancherà.

I padroni di casa cercano una vittoria contro i britannici dopo aver per 2 a 0 la gara di andata giocata lo scorso 10 settembre a Wembley. Momento di test, invece, per l’Inghilterra di Carsley che sta dominando quello gruppo ed è alla ricerca di un equilibrio offensivo in attesa delle partite decisive.

FINLANDIA INGHILTERRA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi della probabili formazioni approfondendo insieme le possibili scelte dei due CT. Kanerva imposterà la sua squadra ancora su uno schema con la difesa a cinque dove Ivanon, Hoskonen e Peltola formeranno il trio di centrali con Uronen e Stahl sugli esterni. Pukki sarà l’attaccante di riferimento con Pohjanpalo che potrebbe formare un coppia o con Keskinen e Jensen sugli esterni per il tridente.

4-2-3-1 e qualche esperimento previsto per Carsley che potrebbe riprovare la convivenza di un attacco formato da Kane, Bellingham, Saka e Foden con Palmer che potrebbe essere la sorpresa dal primo minuto. Rice e Mainoo formeranno la coppia di centrocampo con Gomes che potrebbe trovare un minutaggio importante durante la gara.

FINLANDIA INGHILTERRA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Finlandia Inghilterra utilizzando le proposte di Bwin. La favorita è l’Inghilterra che vede una sua vittoria a 1,34 contro quella della Finlandia a 8,75 e il pareggio X a 5,25.