Video/ Fiorentina Atalanta (1-1) gol e highlights: Cabral risponde a Maehle (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA-ATALANTA (1-1): GRANDE SPETTACOLO!

Finisce 1 a 1 la sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per la 30esima giornata di Serie A. Viola aggressivi in addio di gara. Al 12′ Barak recupera un pallone dopo un brutto rinvio di Zappacosta: l’ex Verona ci prova dalla distanza mettendo in difficoltà Sportiello che blocca in due tempi. Al 16′ è di Cabral la chance per passare in vantaggio: il numero 9 viola si gira e tira in porta ma Sportiello la devia in corner!

Al 20′ ci prova Nico Gonzalez con una clamorosa conclusione dai 30 metri che esce di pochi centimetri. Al 24′ ancora l’argentino a spaventare Sportiello con un colpo di testa. Al 36′ Ederson ruba palla su Barak, sponda di De Roon per Maehle che la mette in rete, sbloccando una gara che fino a quel momento aveva visto i bergamaschi schiacciati nella propria area di rigore. La squadra di Italiano, fino a quel momento in assoluto controllo del match, non ci sta e prova a reagire: Ikone tenta l’affondo ma la Dea si chiude bene. Al 45′ Castrovilli si guadagna un calcio di punizione dai 35 metri: il pallone, diretto sul secondo palo, è troppo lungo per tutti. Il primo tempo finisce dunque 0 a 1 con gli ospiti in vantaggio.

FIORENTINA-ATALANTA: LA PAREGGIA CABRAL

Nel secondo tempo di Fiorentina-Atalanta, al 51′ Castrovilli tenta il tiro dalla distanza: il pallone finisce fuori ma Guida si ferma per un silent check per un ulteriore controllo su un presunto tocco con il braccio di Toloi. Al Franchi il gioco rimane fermo per tre minuti e l’arbitro stesso decide di andare al Var a controllare: dopo un lungo check indica il dischetto.

Cabral si presenta di fronte a Sportiello per battere il calcio di rigore e non sbaglia, spiazzando il portiere. Al 73′ nuova chance per la Fiorentina, con un palo colpito da Biraghi dopo un mancino pericoloso. Al 79′ Muriel prova a mettere in mezzo un pallone in rovesciata ma la palla termina sul fondo. Sul finale, al 91′, Boga riparte in contropiede e serve proprio Muriel, che però non riesce a stoppare palla e perde l’occasione per portare i suoi avanti: termina dunque 1 a 1 il match di campionato.

VIDEO GOL FIORENTINA-ATALANTA: IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-1

Marcatori: 37′ Maehle, 56′ rig. Cabral

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic (72′ Biraghi); Castrovilli (92′ Bianco), Mandragora; Ikoné (46′ Brekalo) (63′ Sottil), Barak (64′ Bonaventura), Gonzalez; Cabral. A disp. Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Igor, Ranieri, Kayode, Duncan, Saponara, Kouamé, Jovic. All. Italiano

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (76′ Palomino); Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Højlund (70′ Muriel), Zapata (84′ Boga). A disp. Musso, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Bernasconi, Muhameti. All. Gasperini

Arbitro: Marco Guida

