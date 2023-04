DIRETTA/ Fiorentina Atalanta streaming video tv: nei precedenti è dominio viola

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Fiorentina Atalanta, partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra toscani e bergamaschi allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze: questa sarà la sfida numero 26 con un bilancio di quattordici vittorie dei padroni di casa e due successi ospiti, nove i pareggi. La prima sfida risale al 2 febbraio 1997, nessun gol. Il 21 dicembre dello stesso anno il primo successo toscano con un netto 5-0.

Per la prima vittoria nerazzurra bisogna arrivare all’8 dicembre 2020: 2-1 per la formazione di Gasperini grazie alle reti di Zapata e Malinovskiy dopo il momentaneo vantaggio timbrato da Chiesa. Vittoria viola anche nell’ultimo confronto datato 20 febbraio 2022: 1-0 grazie alla marcatura realizzata da Piatek nel secondo tempo. (Giulio Halasz)

FIORENTINA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Atalanta non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 30^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Fiorentina Atalanta in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

FIORENTINA ATALANTA: VIOLA SCATENATI

Fiorentina Atalanta, in diretta lunedì 17 aprile 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Scontro diretto tra chi ha l’ambizione di agganciare il sesto posto e chi, invece, ambisce a un posizionamento in Champions League.

La Fiorentina è nona in classifica con 41 punti, frutto di undici vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. Striscia positiva per Cabral e compagni, reduci dal pareggio interno per 1-1 contro lo Spezia. L’Atalanta, invece, è sesta a quota 48 punti, raccolti grazie a quattordici vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. Nell’ultima giornata la Dea è stata sconfitta 0-2 dal Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Fiorentina Atalanta, al via tra pochi istanti. Partiamo dalla Viola, Italiano deve fare a meno del solo Sirigu: per lui stagione finita. Gigliati in campo con il 4-2-3-1: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikone, Bonaventura, Gonzalez, Cabral. Passiamo adesso alla Dea, Gasperini senza Hateboer, Ruggeri e Vorlicky, ma recupera Muriel e Demiral. Nerazzurri schierati con il solito 3-4-2-1: Musso, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, de Roon, Ederson, Maehle, Lookman, Hojlund, Boga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Fiorentina Atalanta, leggermente avanti la formazione di casa. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 2,40, il pareggio è a 3,40, mentre il successo dell’Atalanta è quotato 2,90. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Over 2,5 a 1,75 e Under 2,5 a 1,97. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,60 e 2,20.











