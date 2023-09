Video/ Fiorentina Atalanta (3-2) gol e highlights: rimonta firmata Kouame! (Serie A, 17 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA ATALANTA: LA SINTESI

Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina supera in rimonta l’Atalanta per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Gasperini a proiettarsi per primi in zona offensiva calciando largo con Koopmeiners verso il 9′. Gli orobici ci riprovano anche all’11’ con Zappacosta, forzando Terraciano alla parata in calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da uno scatenato Koopmeiners, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno De Roon e complice una leggera deviazione di Parisi, al 20′. I padroni di casa allenati da mister Italiano reagiscono trovando il gol del pareggio al 35′ per merito di Bonaventura, liberato da Nico Gonzalez, e completano la rimonta già al 45′ con il gol del sorpasso siglato da Martinez Quarta, autore di un colpo di testa vincente su cross di Duncan.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza con i bergamaschi ad affacciarsi in avanti al 49′ con Lookman, fermato però sul più bello dalla retroguardia avversaria. I viola replicano al 51′ mancando di pochissimo lo specchio della porta con un tiro a giro di Nico Gonzalez. Ci pensa in ogni caso lo stesso Lookman a ripristinare l’equilibrio al 53′, sempre con l’aiuto di De Roon. Nell’ultima parte dell’incontro i toscani si riportano definitivamente in vantaggio dal 76′ con il gol realizzato da Kouame, approfittando di un errore commesso da Adopo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Pairetto, proveniente dalla sezione di Nichelino, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Parisi da un lato, De Roon e Zortea dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quarto turno di campionato permettono alla Fiorentina di salire a quota 7 nella classifica della Serie A scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Atalanta, rimasti appunto fermi a 6 punti.

Fiorentina-Atalanta 3 a 2 (p.t. 2-1)

Reti: 20′ Koopmeiners(A); 35′ Bonaventura(F); 45′ Martinez Quarta(F); 53′ Lookman(A); 76′ Kouame(F).

Assist: 20′, 53′ De Roon(A); 35′ Nico Gonzalez(F); 45′ Duncan(F).

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Mandragora, Duncan; Nico, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disposizione: Martinelli, Christensen, Biraghi, Arthur, Sottil, Beltran, Ranieri, Infantino, Kayode, Comuzzo, Barak, Amatucci, Kayode. All.: Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2) – Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Pasalic, Muriel, Djmsiti, Bakker, Zortea, Adopo, Hateboer, Miranchuk, Scamacca. All.: Gasperini.

Arbitro: Luca Pairetto (sezione di Nichelino).

Ammoniti: 34′ De Roon(A); 65′ Zortea(A); 87′ Parisi(F).

