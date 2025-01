RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TANTA SALVEZZA IN PALIO!

Nella 22^ giornata e nello specifico domenica 19 gennaio 2025 avremo cinque partite per i risultati Serie A: il calendario rimane classico e allora ecco che Fiorentina Torino aprirà le danze alle ore 12:30, seguita da Cagliari Lecce e Parma Venezia alle ore 15:00 per poi passare ai due “posticipi”, vale a dire Verona Lazio alle ore 18:00 e per concludere Inter Empoli alle ore 20:45. Il focus lo potremmo fare sull’Inter che è prepotentemente tornata favorita per lo scudetto e, in attesa di recuperare la partita contro la Fiorentina, punta a tenere il passo del Napoli per restare a contatto, ma la verità che oggi in particolar modo sarà coinvolta la lotta per la salvezza.

Risultati Serie A, classifica/ Colpo Napoli a Bergamo! Diretta gol live score (oggi 18 gennaio 2025)

Proprio contro i nerazzurri ha perso il Venezia una settimana fa, sfiorando anche il pareggio ma rimanendo mestamente al penultimo posto in classifica, con il Monza che tra l’altro si è avvicinato: situazione sempre più complessa per i lagunari che oggi devono sfruttare l’occasione e provare a fare risultato sul campo del Parma, anche perché una vittoria al Tardini, contro una squadra che è in calo, significherebbe coinvolgere anche i ducali nella corsa e dunque aumentare le speranze di confermare la categoria. Altre partite sono molto importanti in questo senso e allora adesso facciamo un ulteriore approfondimento sugli imminenti risultati Serie A di questa domenica.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: pari al Gewiss Stadium! (14 gennaio 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CI SI GIOCA PARECCHIO

Il quadro dei risultati Serie A per oggi è veramente importante nelle zone basse della classifica: impossibile non parlare di Cagliari Lecce, gli isolani nelle ultime due giornate hanno vinto a Monza e fermato il Milan a San Siro, ma il Lecce con Marco Giampaolo ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alla gestione di Luca Gotti, la vittoria di Empoli rappresenta una piccola gemma del nuovo allenatore che si è preso tre punti fondamentali per allontanare i guai. A Cagliari e Parma si giocano due sfide dirette, il Verona invece cerca gloria ospitando una Lazio che dopo aver fatto benissimo, entrando in corsa per lo scudetto, è leggermente calata e si deve ritrovare.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Napoli vince ancora! Diretta gol live score (12 gennaio 2025)

I biancocelesti restano comunque al quarto posto in classifica e dunque al momento centrerebbero l’obiettivo del ritorno in Champions League, ma la sensazione è che nel lungo periodo Marco Baroni possa pagare lo sforzo operato nella prima parte della stagione, inoltre la recente sconfitta nel derby potrebbe avere qualche ripercussione in termini di fiducia. Scopriremo tutto tra poco, intanto andiamo a presentare il dettaglio delle partite che tra poche ore ci faranno veramente compagnia nell’ennesima, entusiasmante domenica con protagonisti i risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A: 21^ GIORNATA

Ore 12:30 Fiorentina Torino

Ore 15:00 Cagliari Lecce

Ore 15:00 Parma Venezia

Ore 18:00 Verona Lazio

Ore 20:45 Inter Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50

Inter 44

Atalanta 43

Juventus 37

Lazio 36

Bologna 33

Fiorentina 32

Milan 31

Roma 27

Udinese 26

Genoa 23

Torino 22

Empoli, Lecce 20

Parma, Como, Verona 19

Cagliari 18

Venezia 14

Monza 13