DIRETTA FIORENTINA ATALANTA/ Video streaming tv: precedenti recenti in equilibrio (17 settembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA: I TESTA A TESTA

I testa a testa di Fiorentina Atalanta vedono un sostanziale equilibrio negli ultimi anni, anche se in passato è stata la squadra viola a fare voce grossa. Se andiamo ad analizzare i precedenti dal 2010 compreso ad oggi possiamo vedere come in 30 partite ci sono state 8 vittorie dei bergamaschi, 8 pareggi e 14 successi viola. Questo è dovuto ad un periodo perfetto dei toscani su bergamaschi, più precisamente dal 2012 al 2019.

In questo lasso di tempo la Fiorentina non ha mai perso con l’Atalanta, collezionando 10 successi e 5 pareggi, quattro di questi consecutivi con un doppio 0-0 e un doppio 1-1. Nel recente passato c’è stato più equilibrio: se andiamo a vedere gli ultimi dieci testa a testa, troviamo quattro vittorie della Fiorentina e altrettante dell’Atalanta con ulteriori due pareggi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TV FIORENTINA ATALANTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Fiorentina Atalanta sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

La diretta streaming di Fiorentina Atalanta è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

FIORENTINA ATALANTA, GOL E SPETTACOLO?

La diretta Fiorentina Atalanta, in programma domenica 17 settembre alle ore 18:00, racconta della gara che vedrà gli uomini di Italiano affrontare la formazioni di Gasperini. I toscani hanno iniziato questo campionato mettendo a referto tutti gli esiti possibili: vittoria con il Genoa, pareggio con il Lecce e sconfitta con l’Inter. Ognuna di queste partita è stata intervallata da due altrettante sfide molto importanti ovvero i playoff di Conference League contro il Rapdi Vienna dove la Fiorentina ha perso 1-0 all’andata in virtù del rigore di Grull causato dal tocco d mano di Mandragora, ma è riuscita a ribaltare il punteggio complessivo grazie alla doppietta di Nico Gonzalez, il secondo decisivo dagli undici metri al 90esimo minuto.

L’Atalanta invece non ha avuto impegni europei e ha potuto subito concentrarsi unicamente sulla Serie A dove ha raccolto fin qui 6 punti su 9 disponibili. Debutto stagionale bagnato da un convincente 2-0 in casa del Sassuolo mentre la giornata dopo è arrivata la prima battuta d’arresto, a sorpresa, con il neopromosso Frosinone (2-1). Prima della sosta nazionali però l’Atalanta è riuscita a rialzare la china e con un bel 3-0 al Monza ha dimostrato la propria forza.

FIORENTINA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Atalanta vedono la squadra di casa schierarsi con il 4-2-3-1. In porta Christensen ancora una volta favorito su Terracciano. In difesa Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi a proteggere la zona arretrata. I due mediani saranno Arthur e Mandragora mentre la batteria di trequartisti vedrà Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo. Unica punta Nzola.

Dall’altra parte risponde l’Atalanta con il 3-4-1-2. Tra i pali Musso mentre in difesa torna titolare Toloi che giocherà insieme a Scalvini e Kloasinac. A centrocampo Zappacosta e Ruggeri con De Roon-Ederson addetti alla zona nevralgica. Koopmeiners sarà il trequartista alle spalle di De Ketelaere e Scamacca, reduce da una doppietta.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

FIORENTINA ATALANTA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Atalanta vede favorita leggermente la squadra di casa a 2.37. Sempre secondo bet365, il successo orobico è dato a 2.87 con il pareggio a 3.50.

Si prospetta una gara ricca di reti, a partire dal segno Gol ovvero “Entrambe le squadre segnano” che viene offerto a 1.61 contro i 2.20 del No Gol. Anche l’Over 2.5 tende ad essere più basso dell’Under, rispettivamente 1.72 e 2.10. Vedremo il gol dell’ex di Bonaventura? La quote è di 4.33.











