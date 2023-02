Video/ Fiorentina Bologna (1-2) gol e highlights: Orsolini trascinatore (Serie A)

VIDEO FIORENTINA BOLOGNA (1-2): LA PARTITA

Pioggia di fischi al “Franchi” dopo Fiorentina Bologna. Il derby dell’Appennino sorride, infatti, alla squadra di Thiago Motta che, con pieno merito, porta a casa l’intera posta in palio. La sfida ha visto passare in vantaggio i rossoblù, a segno dopo un quarto d’ora di gioco su calcio di rigore di Orsolini, fischiato per un fallo di mano di Barak nell’area viola dopo l’intervento del VAR. L’undici di Italiano ha trovato il pareggio con Saponara dopo un tentativo di Nico Gonzalez. Poi ancora il fantasista della Fiorentina protagonista sul finire del primo tempo colpendo una clamorosa traversa. A inizio ripresa, però, il Bologna ha trovato il gol vittoria con Posch, abile timbrare il suo quarto centro in campionato anticipando il diretto avversario sugli sviluppi di un corner calciato da Orsolini.

Al 55′ la Fiorentina rischia di precipitare: l’asse Orsolini-Posch confeziona un’altra occasione da rete ma questa volta è provvidenziale l’intervento di Milenkovic per anticipare Zirkzee. Tanta confusione in casa Viola nelle scorribande conclusive che non portano grossi pericoli dalle parti di Skorupski. Termina con quel successo rossoblù che non si vedeva al “Franchi” da ben 13 anni. Per il Bologna si tratta del secondo successo di fila, un risultato che avvicina la squadra al settimo posto ora distante un solo punto mentre la Fiorentina resta al dodicesimo posto con 24 punti e probabilmente dice definitivamente addio alla possibilità di aspirare all’Europa tramite il campionato.

VIDEO FIORENTINA BOLOGNA (1-2): IL TABELLINO

FIORENTINA: Terracciano; Dodo (39′ st Terzic), Milenkovic, Igor (1′ st Martinez Quarta), Biraghi; Bonaventura (16′ st Cabral), Amrabat, Barak (16′ st Mandragora); Saponara (27′ st Brekalo), Jovic, Gonzalez. A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Venuti, Duncan, Amatucci, Bianco, Kouamé. Allenatore: Italiano

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten (27′ st Moro), Dominguez; Orsolini (38′ st Kyriakopoulos), Ferguson (38′ st Aebischer), Soriano (27′ st Barrow); Zirkzee. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Lykogiannīs, Pyyhtiä. Allenatore: Thiago Motta

Reti: 14’ Orsolini (B), 19’ Saponara (F), 47’ Posch (B)

Ammoniti: Igor (F), Schouten (B), Dominguez, Lucumì, Mandragora

