Diretta/ Fiorentina Bologna streaming video tv: derby dell’Appennino (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA: ALTA TENSIONE!

Fiorentina Bologna, in diretta domenica 5 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Classico derby dell’Appennino con la Fiorentina che arriva all’appuntamento col morale più alto dopo il bel pareggio all’Olimpico contro la Lazio e soprattutto la semifinale di Coppa Italia, da disputare contro la Cremonese e guadagnata battendo 2-1 in casa il Torino.

Bologna a sua volta reduce da un successo importante in casa contro lo Spezia, dopo il pari interno contro la Cremonese passo in avanti per i rossoblu alla seconda vittoria in campionato del 2013 dopo il blitz di Udine del 15 gennaio scorso. L’11 settembre scorso il Bologna ha vinto 2-1 il match d’andata in casa contro i Viola che hanno invece vinto l’ultimo precedente a Firenze, 1-0 il 13 marzo 2022. I felsinei non passano in casa dei toscani dall’1-2 del 17 gennaio 2010.

FIORENTINA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Bologna non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Bologna, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Barak, Kouamé; Jovic. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

FIORENTINA BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

