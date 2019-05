Video/ Fiorentina Genoa (0-0): highlights, pari senza gol ma… (Serie A)

Il video di Fiorentina Genoa ci racconta una partita surreale. Un match passato con le orecchie alla radiolina, chi ha il tablet sfrutta la connessione internet dello stadio Artemio Franchi per avere immagini e notizie da San Siro. Il Genoa con questa impostazione prende l’ultimo rischio folle di una stagione che era cominciata tra i gol di Piatek ed è finita con un crollo che evita la B solo grazie agli scontri diretti favorevoli con l’Empoli. Rischia meno la Fiorentina che comunque non ha la forza di far stare tranquilli almeno per 90′ i suoi tifosi con una vittoria che avrebbe spazzato via ogni dubbio. Primo tempo con supremazia territoriale viola ma poche occasioni, la Fiorentina si fa vedere in avanti con un paio di girate di Muriel sulle quali Radu è sempre attento, il contropiede del Genoa è davvero poca cosa. Il secondo tempo è ancor più ad andamento lento, quasi impressionante lo stallo che scaturisce dalla notizia che l’Inter è passata in vantaggio a San Siro contro l’Empoli. Ma il pari di Traoré cambia ancora le cose, il Genoa barcolla per un momento e Chiesa per poco non sigla il vantaggio. E’ un lampo, arriva la notiza del 2-1 interista di Nainggolan ed entrambe le squadre decidono di accontentarsi definitivamente dello 0-0. Che sta benissimo alla Fiorentina che sa che l’Empoli dovrebbe segnare 2 gol in 10′ più recupero a Milano per metterla a rischio B. Meno al Genoa che vede sbiancare panchina e tribuna ai gol mancati d’un soffio dagli empolesi. La partita finisce con la notizia del 3-1 di Brozovic che viene poi annullato. Ancora un minuto in apnea per i Grifoni che poi possono mettere da parte una stagione terribile, così come la Fiorentina crollata a picco dopo l’addio di Pioli e l’arrivo di Montella. Entrambe le squadre sono salve, ma nel girone di ritorno sono state le peggiori per distacco.

VIDEO FIORENTINA GENOA, IL TABELLINO

Prima del video di Fiorentina Genoa andiamo a dare un’occhiata al tabellino:

FIORENTINA (3-5-2) – Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Benassi, Edimilson, Gerson, Veretout (90′ Dabo), Biraghi; Muriel, Chiesa. A disp.: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Simeone, Mirallas, Hancko, Montiel, Ferrarini, Lakti. All.: Russo (Montella squalificato)

GENOA (4-4-2) – Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira (80′ Sanabria), Bessa (87′ Rolòn), Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev (83′ Günter), Kouamé. A disp.: Marchetti, Jandrei, Sanabria, Lapadula, Mazzitelli, Dalmonte, Sturaro, Lakicevic, Favilli, Schäfer. All.: Prandelli

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: Gerson (F), Radovanovic (G), Bessa (G)

IL VIDEO





