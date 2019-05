Diretta Fiorentina Genoa/ Streaming video e tv: scontro per la salvezza (Serie A)

Fiorentina Genoa, diretta dall’arbitro Daniele Orsato questa sera, domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30, sarà una sfida della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Qualche settimana fa non si poteva immaginare che questa sfida Fiorentina Genoa sarebbe divenuta un drammatico spareggio salvezza, ma il match allo stadio Artemio Franchi sarà il crocevia di tutte le possibilità in zona retrocessione. La Fiorentina è crollata nelle ultime settimane e la sconfitta con il Parma l’ha messa proprio nei guai, mentre un pareggio con il Cagliari non è bastato al Grifone settimana scorsa. Se l’Empoli vincesse a Milano contro l’Inter, il Genoa retrocederebbe di sicuro, a meno di battere i viola: in tal caso sarebbe la squadra di Montella a crollare clamorosamente in cadetteria. Se l’Empoli non vincerà, Fiorentina sicuramente salva e Genoa appeso alla possibilità di ottenere almeno un pari che lo salverebbe per i migliori scontri diretti rispetto agli empolesi, che al momento sono avanti di un punto rispetto ai rossoblu.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Genoa si potrà seguire in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, collegandosi sul canale numero 202 del satellite Sky Sport Serie A, oppure anche sul canale Sky Sport 256. Il sito skygo.sky.it consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA

Andiamo adesso a vedere quali sono le probabili formazioni di Fiorentina Genoa, delicatissima partita di questa sera. I viola allenati da Vincenzo Montella schiereranno un 4-3-3 con Lafont, Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi, Benassi, Veretout, Edimilson, Chiesa, Muriel, Simeone. Risponderanno i Grifoni allenati da Cesare Prandelli con un 4-2-3-1 schierato con Radu, Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito, Radovanovic, Veloso, Kouame, Pandev, Lerager, Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano la Fiorentina favorita per la conquista della vittoria sul Genoa. Vittoria in casa quotata 2.40 da Eurobet, pari proposto a una quota di 2.50 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.80 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.20 e 1.66.



