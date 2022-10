Video/ Fiorentina Lazio (0-4) gol e highlights: biancocelesti al 3° posto (Serie A)

VIDEO FIORENTINA LAZIO (0-4): SHOW BIANCOCELESTE

La Lazio distrugge a domicilio la Fiorentina grazie alle reti siglate da Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile. La compagni guidata da Sarri sale al terzo posto a quota 20 punti agganciando Udinese e Milan e si porta a tre punti dalla capolista Napoli. Continua il periodo difficile della Fiorentina che invece resta a quota 9 punti. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Provedel lancia lungo per Felipe Anderson, Biraghi di testa lo anticipa e per poco non la mette nella propria porta. Risponde la Fiorentina con Jovic, errore di Provedel con Ikonè che viene anticipato in angolo. Kouamè per Jovic che ci arriva ma non trova la porta. Ikonè calcia da fuori area, Provedel interviene e respinge. Vecino! La sblocca la Lazio! Calcio d’angolo di Zaccagni e colpo di testa vincente del centrocampista. Immobile per Zaccagni, Dodò lo chiude e salva i viola.

DIRETTA/ Fiorentina Lazio (risultato finale 0-4): Immobile cala il poker

Quindici minuti di gara, Lazio avanti grazie al colpo di testa di Vecino. Ci prova Ikonè con il destro, sfera che coglie l’esterno della rete. Bonaventura in mezzo, Patric la mette in angolo. Fallo tattico di Amrabat su Lazzari, giallo per il centrocampista. Zaccagni! Raddoppio della Lazio! Ennesimo assist stagionale di Milinkovic Savic con Zaccagni che di testa supera per la seconda volta Terracciano. Igor commette fallo su Milinkovic Savic e si prende il giallo. Immobile di tacco per Vecino che calcia in area, para a terra Terracciano. Dieci minuti alla fine della prima frazione, tanta Lazio e poca Fiorentina. I viola avevano iniziato bene ma si sono spenti troppo presto. Bonaventura prova a servire Jovic in area, chiude la difesa della Lazio in angolo. Termina la prima frazione tra Fiorentina e Lazio.

DIRETTA/ Siena Cesena (risultato finale 0-0) video streaming Rai: poche le emozioni

VIDEO FIORENTINA LAZIO: IL SECONDO TEMPO

Uscita errata di Provedel, la sfera arriva a Nico Gonzalez che spreca in maniera clamorosa. Ci prova Nico Gonzalez da fuori area, palla alta. Fiorentina rientrata in campo con la giusta intensità, i viola stanno provando a riaprirla. Milinkovic Savic spizza per Immobile in area che calcia e trova la traversa! Girandolo di cambi, nella Fiorentina entrano Milenkovic e Barak per Igor e Amrabat. Nella Lazio c’è Luis Alberto per Marcos Antonio. Biraghi la mette in mezzo, Provedel anticipa Nico Gonzalez. Kouamè di sponda per Jovic che di testa non trova la porta. Mandragora in ritardo su Milinkovic Savic, arriva il giallo. Dodò trattiene Zaccagni e si prende il giallo. Nella Fiorentina entrano Maleh e Saponara per Bonaventura e Kouamè. Esce anche Marusic per Hysaj. Lazzari perde tempo e si prende il giallo. Luis Alberto parte in contropiede e calcia, salva Terracciano. Luis Alberto! Assist di tacco di Immobile per l’inserimento di Luis Alberto che la chiude definitivamente. Grande azione di Nico Gonzalez che supera anche Provedel ma non trova la porta. Immobile! Poker della Lazio! Grandissimo assist di Milinkovic Savic con il tacco per Immobile che aggancia quota 188 gol. Il bomber ha raggiunto Signori, Del Piero e Gilardino. Termina il match con la netta vittoria della Lazio sul campo della Fiorentina.

Carlotta Gilli: "Atleti paralimpici? Non siamo di serie B"/ "Io cieca da 7 anni"

VIDEO FIORENTINA LAZIO: IL TABELLINO

MARCATORI: 11′ Vecino, 25′ Zaccagni, 85′ Luis Alberto, 91′ Immobile

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor (57′ Milenkovic), Biraghi; Bonaventura (71′ Maleh), Amrabat (57′ Barak), Mandragora; Ikoné (45′ N.Gonzalez), Jovic, Kouamè (71′ Saponara). A disp.: Gollini, Cerofolini, Ranieri, Venuti, Terzic, Bianco, Zurkowski, Duncan, Cabral. All.: Vincenzo Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (71′ Hysaj); Milinkovic, Marcos Antonio (62′ Luis Alberto), Vecino; Felipe Anderson (78′ Cancellieri), Immobile, Zaccagni (78′ Pedro). A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Kamenovic, Casale, Radu, Basic, Cataldi, Romero. All.: Sarri.

ARBITRO: Maresca

AMMONITI: Amrabat, Igor, Mandragora, Dodò.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FIORENTINA LAZIO 0-4











© RIPRODUZIONE RISERVATA