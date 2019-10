Video/ Fiorentina Lazio (1-2): highlights e gol. Immobile decisivo! (Serie A)

Il video di Fiorentina Lazio ci parla di una gara terminata col risultato finale di 1-2. I biancocelesti erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Joaquin Correa servito dentro coi giri giusti da Ciro Immobile. Il calciatore argentino è stato bravissimo a saltare Dragowski, dimostrando di avere il tempismo giusto e la freddezza per essere decisivo. In un primo momento l’arbitro Guida sembrava pronto ad annullare il gol per fuorigioco, convalidandolo dopo essersi confrontato col Var. Subito dopo è arrivato il pareggio dei viola con Federico Chiesa abile a girare in porta un cross teso arrivato dai piedi di Frank Ribery dalla sinistra. Nel finale è decisivo ancora una volta Ciro Immobile grazie a un imperioso stacco di testa. Subito dopo viene assegnato un calcio di rigore alla squadra di Simone Inzaghi, con Felipe Caicedo che si fa ipnotizzare dallo stesso Dragowski.

Video Fiorentina Lazio, le dichiarazioni

Prima di guardare il video di Fiorentina Lazio possiamo andare a leggere quelle che sono le dichiarazioni del post partita. Decisamente sopra le righe sono le parole di Vincenzo Montella che a Sky Sport si lamenta: “Non capisco. Sono episodi decisivi a cinque minuti dalla fine di una partita tirata e perché non è andato a rivederlo? In mezzo al campo a fine partita gli ho detto che se avevo ragione gli avrei pagato un caffè, visto che è delle mie parti, ma penso lo pagherà lui. Non è la prima volta che qualcuno non va a rivedere una scena e questo mi da fastidio. Dalla tv si capisce che è molto evidente il fallo. Alleno da otto anni e come l’ultimo periodo non mi era mai capitato di parlare così tanto di arbitri. Abbiamo perso quattro minuti per capire cosa dicessero dal Var, se andava a rivederlo avremmo perso meno tempo”.

Il tabellino di Fiorentina Lazio

Prima del video di Fiorentina Lazio ci possiamo soffermare sul tabellino del match dell’Artemio Franchi che ci può dare indicazioni utili alla partita:

RETI: 23′ Correa (L), 28′ Chiesa (F), 89′ Immobile (L)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Pezzella, Milenkovic, Caceres (39′ Ranieri), Lirola (61′ Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Ribery (75′ Boateng). Allenatore: Montella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Patric, Radu, Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (54′ Parolo), Lulic (61′ Lukaku), Correa (79′ Caicedo), Immobile. Allenatore: Inzaghi

AMMONIZIONI: Ranieri, Castrovilli, Pulgar, Pezzella (F), Luis Alberto, Lulic, Parolo (L)

ESPULSIONI: Ranieri (F)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

Highlights Fiorentina Lazio





© RIPRODUZIONE RISERVATA