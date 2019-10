Diretta Fiorentina Lazio/ Streaming video tv: bel posticipo al Franchi (Serie A)

Fiorentina Lazio, diretta dall’arbitro Marco Guida, si gioca alle ore 20.45 di stasera e sarà il posticipo che chiuderà il programma per la nona giornata del campionato di Serie A. Appuntamento naturalmente presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, dobbiamo dire che Fiorentina Lazio ha tutte le caratteristiche necessarie per attirare la nostra attenzione. Due squadre della “medio-alta borghesia” del nostro calcio, che puntano alle Coppe e più in generale a ritagliarsi un ruolo da protagoniste. La Fiorentina lunedì ha frenato con un pareggio a Brescia al termine di una prestazione anonima, ma nelle settimane precedenti aveva impressionato e oggi proverà a rilanciarsi in un vero e proprio scontro diretto. Pure la Lazio non è ripartita benissimo dopo la sosta: sofferto pareggio in rimonta con l’Atalanta e sconfitta in Europa League con il Celtic, sarà fondamentale tornare da Firenze come minimo con un pareggio per non scivolare in una posizione critica.

La diretta tv di Fiorentina Lazio sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, i numeri 201 e 202 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Lazio ecco che si dovrebbero fronteggiare due moduli 3-5-2, dunque stessa scelta tattica per Vincenzo Montella e Simone Inzaghi – aria di derby fra i due tecnici. Nella Fiorentina sembra tutto chiaro: Dragowski in porta; Milenkovic, Pezzella e Caceres nella retroguardia a tre; folto centrocampo a cinque con Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert da destra a sinistra; infine naturalmente la coppia d’attacco formata da Chiesa e Ribery. Qualche dubbio in più per la Lazio, reduce dalle fatiche di Europa League, in particolare Leiva e Parolo si contendono il posto in cabina di regia con le mezzali Milinkovic Savic e Luis Alberto, Correa e Caicedo invece puntano al posto di partner di Immobile davanti. Sulle fasce Lulic e Marusic, in difesa Radu, Acerbi e Luiz Felipe davanti a Strakosha.

Dando infine uno sguardo al pronostico su Fiorentina Lazio, ecco che secondo le quote offerte dall’agenzia Snai ci dovremmo attendere un match all’insegna del grande equilibrio. Il segno 1 infatti è proposto a 2,50, mentre per il segno 2 si arriverebbe a quota 2,75. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori però sarebbe il pareggio: il segno X vale 3,45 volte la posta in palio.



