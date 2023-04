Video/ Fiorentina Lech Poznan (2-3) gol e highlights: Sottil regala la qualificazione

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA LECH POZNAN: CHE PAURA!

il video gol e highlights di Fiorentina Lech Poznan ha inizio con la rete della formazione polacca dopo l’errore, abbastanza vistoso, in fase di uscita, di Venuti. Il giocatore ex Benevento, nel tentativo di rinviare un pallone, lo regala alla formazione polacca con Sousa che calcia di contro balzo battendo il portiere che rimane immobile. Artemio Franchi gelato con i polacchi che credono nel miracolo e tifosi viola vistosamente preoccupati nonostante il grande vantaggio acquisito nella gara di andata. Primo tempo e seconda frazione del secondo da dimenticare per la formazione viola.

Fiorentina in semifinale/ Conference League, gli scenari

Due gol subiti in pochissimi istanti di partita con le reti di Valde dal dischetto e di Sobiech. Riccardo Sottil riapre la qualificazione con un preciso destro con l’interno collo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Terzic. portiere battuto e qualificazione che si avvicina sempre di più per la Viola. Trova il gol anche nel finale Gaetano Castrovilli con la rete negli ultlimi istanti di match. Finisce il match: vince il Lech Poznan ma Fiorentina che passa il turno. (Marco Genduso)

Diretta/ Fiorentina Lech Poznan (risultato finale 2-3): Viola in semifinale!

VIDEO GOL FIORENTINA LECH POZNAN: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (dal 1′ st Martinez Quarta), Igor, Biraghi (dall’8′ st Terzic); Bonaventura (dal 25′ st Castrovilli), Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic (dal 25′ st Cabral), Sottil (dal 40′ st Kouamé). A disposizione: Cerofolini, Vannucchi Dodò, Saponara, Cabral, Castrovilli, Terzic, Ranieri, Martinez Quarta, Duncan, Bianco, Kouamé. Allenatore: Italiano

LECH POZNAN (3-4-1-2): Bednarek;, Milic, Karlstrom, Dagerstal; Rebacho, Murawaski (dal 37′ st Kvekeskiri), Czerwinski (dal 31′ pt Pereira); Skoras; Afonso Sousa (dal 35′ st Marchwinski); Velde (dal 35′ st Ba Loua), Sobiech (dal 35′ st Ishak). A disposizione: Medrala, Holec, Pereira, Douglas, Ishak, Marchwinski, Tsitaishvili, Gurgul, Amaral, Kvekeskiri, Satka, Ba Loua. Allenatore: van den Brom

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECH POZNAN/ Quote, Castrovilli sarà ancora titolare?

Reti: all’8′ pt Afonso Sousa, al 20′ st Velde (rigore), al 24′ st Sobiech, al 33′ st Sottil, 47′ st Castrovilli

Ammonizioni: Sobiech, Biraghi, Czerwinski, Milenkovic, Terzic, Kvekeskiri, Skoras, Venuti

Recupero: 3 minuti nel primo tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA