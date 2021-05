Video/ Fiorentina Napoli (0-2) gol e highlights: Insigne protagonista (Serie A)

Il Napoli sbanca Firenze grazie alla rete di Insigne e all’autogol di Venuti, su tiro di Zielinski, e si avvicina alla qualificazione in Champions League, come ammiriamo nel video Fiorentina Napoli. Nell’ultima giornata basterà battere il Verona per certificare il ritorno nella competizione europea più prestigiosa che garantisce introiti importanti. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Pezzella chiude in angolo dopo uno scatto di Osimhen. Angolo che non porta i frutti sperati per il Napoli. Iniziativa di Politano che viene fermato con un fallo da Caceres, punizione per gli azzurri. Cross in mezzo con Bakayoko che colpisce male di testa. Napoli che ha iniziato subito forte, la compagine guidata da Gattuso oggi non può sbagliare. Grandissimo aggancio di Osimhen, tiro sballato che arriva a Politano, il cross di quest’ultimo non trova nessuno. Sinistro di Zielinski, Terracciano respinge, la sfera arriva poi a Fabian Ruiz ma il suo tiro è centrale. Azione innescata da Osimhen. Vlahovic sigla di testa ma è in fuorigioco.

Siamo giunti al quindicesimo minuto di una gara piacevole. Zielinski viene anticipato in calcio d’angolo dopo una buona iniziativa di Di Lorenzo. Bakayoko ci prova ancora di testa, sfera ancora fuori. Iniziativa personale di Ribery, Rrahmani lo abbatte e si becca il giallo. Biraghi batte la punizione ma sbaglia la conclusione. Si è abbassato leggermente il ritmo della gara mentre ci avviamo verso la mezzora di gara. Ribery parte in contropiede e calcia da fuori area, tiro debole facile preda di Meret. Milenkovic ferma con un fallo Insigne e si prende il giallo, punizione per il Napoli. Grandissima punizione di Insigne che sbatte contro la traversa! Zielinski crossa con Insigne che non ci arriva di un soffio. Insigne lancia per Osimhen, Terracciano esce bene e blocca. Bellissima iniziativa di Bonaventura con Hysaj che recupera alla grande. Pochi minuti alla fine della prima frazione, l’occasione più importante è stata quella a favore del Napoli con la punizione di Insigne finita sulla traversa. Ribery tocca duramente Fabian Ruiz e si prende il giallo. Si rialza il centrocampista spagnolo abbastanza dolorante. La prima frazione di gara termina sullo zero a zero.

VIDEO FIORENTINA NAPOLI: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Fiorentina Napoli, Ribery aggancia Zielinski e rischia il secondo giallo. Proteste furiose di Caceres che viene ammonito, molto nervosismo in campo. Politano ci prova da fuori area, respinge Terracciano. Giocata sublime di Ribery, Hysaj lo ferma e viene ammonito. Milenkovic in precedenza tira la maglia di Rrahmani in area, direttore di gara al VAR, molto ingenuo nell’occasione il difensore. L’arbitro assegna giustamente il calcio di rigore. Insigne! La sblocca il Napoli! Il primo tiro è stato respinto da Terracciano sulla ribattuta Insigne non sbaglia! Ottima giocata di Di Lorenzo con Castrovilli che si prende il cartellino giallo. Altro palo di Insigne! Bella giocata e secondo palo di giornata per l’attaccante. Zielinski! Raddoppia il Napoli! Grandissima giocata di Osimhen che apre per Insigne, l’attaccante serve per Zielinski che trova la rete del raddoppio sulla deviazione fortuita di Venuti. akayoko cerca di servire per Osimhen ma Pezzella compie una grandissima chiusura. Intervento duro di Pezzella su Osimhen, giallo sacrosanto per lui. Insigne ci prova su punizione, la barriera la mette in angolo. Nella Fiorentina esce Ribery ed entra Kouamè. Quattro i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, per il Napoli una vittoria pesantissima. Le reti di Insigne e Zielinski regalano al Napoli i tre punti.

VIDEO FIORENTINA NAPOLI: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-1-1): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres (21′ st Igor); Venuti, Castrovilli (21′ st Eysseric), Pulgar, Bonaventura (32′ st Callejon), Biraghi; Ribery (38′ st Kouame); Vlahovic. A disposizione: Dragowski, M. Quarta, Barreca, Maxi Olivera, Borja Valero, Amrabat, Callejon, Montiel, Kokorin. Allenatore: Iachini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (32′ st Lozano), Zielinski (32′ st Mertens), L. Insigne; Osimhen (39′ st Petagna). A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Mario Rui, Demme, Elmas. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Abisso

MARCATORI: 11′ st Insigne (N), 22′ st aut. Venuti (N).

NOTE: All’11’ st Insigne (N) ha sbagliato un calcio di rigore (parato). Espulsi: all’11’ st Dragowski (F), per proteste dalla panchina. Ammoniti: Milenkovic, Ribery, Caceres, Castrovilli, Pezzella (F); Rrahmani, Contini (N). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

