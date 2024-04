DIRETTA/ Udinese Roma (risultato 1-1 al ’72) video streaming tv: uno sguardo al passato (26 aprile 2024)

DIRETTA UDINESE ROMA, I TESTA A TESTA DEI PRECEDENTI

Questo episodio sarà certamente uno dei più particolari nella storia della partita, avviciniamoci alla diretta di Udinese Roma (o meglio, dei suoi ultimi 18 minuti più recupero) dando uno sguardo allora ai precedenti, che ci parlano come prevedibile di una netta superiorità da parte della Roma. Limitandoci alla Serie A, abbiamo 52 vittorie dei giallorossi a fronte di 24 pareggi e 23 successi per l’Udinese, anche se ben 16 di questi sono arrivati in casa, motivo per cui in terra friulana il confronto è certamente più equilibrato.

Considerando invece solo gli ultimi dieci precedenti, abbiamo ben sette vittorie della Roma a fronte di due successi per l’Udinese (uno in casa e uno in trasferta) e un pareggio (a Udinese). Infine, la partita d’andata fu giocata domenica 26 novembre 2023 naturalmente allo stadio Olimpico e terminò con la vittoria per 3-1 della Roma con i gol di Mancini, Dybala ed El Shaarawy, mentre la rete dell’Udinese portò la firma di Thauvin. Adesso c’è aria di pareggio, ma ci sono ancora una ventina di minuti per provare a cambiare le sorti del match… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UDINESE ROMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

Il recupero della 32esima giornata di Serie A verrà trasmessa regolarmente su Dazn. Infatti, per vedere gli ultimi minuti della diretta Udinese Roma, bisognerà semplicemente essere abbonati alla piattaforma.

Stessi procedimento anche per la diretta streaming con il match che sarà trasmesso sull’applicazione di Danz, sempre attraverso un abbonamento.

UDINESE ROMA, SI RIPARTE DAL 72′ SULL’1-1

Giovedì 25 aprile 2024 andrà in scena alle ore 20:00 la prosecuzione della diretta Udinese Roma, interrotta al 72esimo dopo il malore accusato da Ndicka. Per fortuna, dopo attimi di forte spavento, l’ivoriano classe 1999 si è ripreso alla grande dopo il forte dolore al petto che lo ha portato ad accasciarsi ed uscire in barella. L’ex Francoforte ha fatto segno di stare bene una volta rientrato negli spogliatoi, ma la squadra non se l’è sentita di proseguire.

L’Udinese, all’epoca allenata da Cioffi mentre ora sarà guidata da Cannavaro, ha acconsentito senza problemi ad interrompere a gara in corso la sfida. Come si legge dal comunicato ufficiale della Serie A pubblicato il 19 aprile, si ripartirà con 18 minuti e 30 secondi mancanti più eventuale recupero. Le squadra rimarranno quelle, senza naturalmente il rientro di giocatori già usciti o indisponibili.

UDINESE ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Si riprenderà con chi è rimasto in campo prima dell’interruzione dunque ecco le formazioni ufficiali di Udinese Roma. I bianconeri scenderanno in campo col 3-5-1-1, Okoye tra i pali e difesa a tre Perez, Bijol e Kristensen. Gli unici due subentrati dell’Udinese sono gli esterni Zemura e Ferreira con al centro Samardzic, Walace e Payero. In attacco Pereyra in supporto di Lucca.

Per la Roma invece modulo 3-5-2 con due cambi, che vedremo man mano. In porta Svilar, Karsdorp per Huijsen, Llorente e Ndicka. Zalewski a destra, Angelino a sinistra, Cristante insieme a Paredes e Baldanzi nella zona nevralgica del campo. In attacco Lukaku e Dybala, entrata per Aouar.

UDINESE ROMA, CAMBIAMENTI NELLE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come ovvio che sia, cambiano anche le regole sulle quote della diretta Udinese Roma. Infatti non si potrà scommettere sui restanti venti minuti se non live.

Questo significa che nessun bookmakers permette di giocare pre-match, ma solamente a gara in corso con le quote aggiornate al minuto di ripresa.

