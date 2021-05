Diretta Fiorentina Napoli/ Streaming video tv: azzurri verso la Champions (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI: GATTUSO DEVE VINCERE!

Fiorentina Napoli, in diretta dallo stadio Artemio Franchi alle ore 12.30 di oggi, domenica 16 maggio 2021, è il lunch match della trentasettesima giornata di Serie A che potrebbe essere una tappa fondamentale per il Napoli di Gennaro Gattuso nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. La diretta di Fiorentina Napoli offrirà infatti motivazioni ben diverse alle due squadre: i viola di Beppe Iachini hanno festeggiato la matematica certezza della salvezza mercoledì, grazie al pareggio sul campo del Cagliari, dunque oggi giocheranno per l’orgoglio di fare bene nell’ultima partita casalinga della stagione.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini

La Fiorentina però dovrà vedersela con un Napoli in grande forma, come ha dimostrato anche la goleada di martedì sera contro l’Udinese, ed inoltre a caccia di punti che potrebbero davvero avere un peso fondamentale nella lunga volata per la qualificazione alla prossima Champions League. La logica dunque darebbe per favoriti gli ospiti partenopei oggi al Franchi: per scoprire se sarà davvero così, dobbiamo aspettare il via a Fiorentina Napoli…

Probabili formazioni Milan Cagliari/ Quote, Semplici punta su Pavoletti titolare?

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Napoli sarà garantita su Dazn 1, canale numero 209 della piattaforma satellitare Sky, per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. La diretta streaming video sarà invece garantita agli abbonati Dazn, dal momento che il lunch match è una delle tre partite della giornata di campionato trasmesse appunto sulla piattaforma in streaming.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Fiorentina Napoli. Per i viola potrebbe giocare in porta Terracciano, protetto dalla retroguardia a tre composta da Milenkovic, Pezzella e uno tra Igor e Martinez Quarta. Nella folta linea a cinque del centrocampo della Fiorentina, invece, i due esterni dovrebbero essere Caceres (in ballottaggio con Venuti) e Biraghi, mentre nel cuore della mediana ci sono tre maglie per quattro uomini, cioè Bonaventura, Amrabat, Castrovilli e Pulgar. Infine non dovrebbero esserci dubbi sull’intoccabile copia d’attacco Ribery-Vlahovic. Nel Napoli abbiamo i ballottaggi ormai classici per Gattuso, a cominciare da Ospina-Meret in porta; Mario Rui e Hysaj si contendono invece il posto da terzino sinistro per completare la retroguardia a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani e Manolas; in mediana dovremmo vedere titolari Fabian Ruiz e Demme, mentre sulla trequarti Zielinski ed Insigne saranno affiancati da uno tra Lozano e Politano alle spalle del centravanti, ruolo per cui Osimhen è favorito su Mertens.

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide per la 37^ giornata

PRONOSTICO E QUOTE

Infine scopriamo quale sia il pronostico su Fiorentina Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partenopei partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga da parte della Fiorentina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA