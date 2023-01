Video/ Fiorentina Roma Primavera (2-1) gol e highlights: Capasso stende la capolista

VIDEO FIORENTINA ROMA PRIMAVERA: CAPASSO SHOW CON DOPPIETTA

Fiorentina-Roma Primavera video gol e highlights di una delle migliori partite dell’intera stagione fin qui, il miglior modo di presentare il 2023 della categoria. Un match sbloccato dopo appena tre minuti con lo spunto di Capasso che approfitta di una difesa giallorossa pigra e apre le marcature con potenza e precisione. Un primo tempo che ha evidenziato una Roma in netta difficoltà, male sulle seconde palle e poco ritmo partita rispetto ad una Fiorentina praticamente perfetta: voglia di vincere, copertura in ampiezza del campo e tanta tecnica. Una ripresa che ha visto una Roma leggermente migliorata a livello di intenzioni, ma non effettivamente.

Infatti, dopo un lampo giallorosso ad inizio secondo tempo, è di nuovo la Fiorentina a guidare il ritmo della partita. Eppure al novantesimo arriva la beffa viola con il colpo di testa di Pisilli che beffa l’estremo difensore toscano e fa scatenare la festa in casa Roma. Festicciola, sarebbe meglio dire, visto che dura appena quattro minuti, il tempo di un contropiede letale guidato da Berti e concluso da Capasso che centra il bersaglio grosso e regala tre punti d’oro.

VIDEO FIORENTINA ROMA PRIMAVERA: BERTI, ASSIST DECISIVO

Lapalissiano dirlo, ma il migliore in campo di Fiorentina Roma Primavera è senza dubbio Capasso. L’attaccante viola prima approfitta di una Roma addormentata e dell’inserimento di Chesti per sbloccare l’incontro e a fine gara, servito da Berti in pieno contropiede in Zona Cesarini, trova il gol decisivo che piega la capolista Roma. A proposito dei giallorossi, rimasti al primo posto nonostante il ko in terra toscana, la prestazione più felice è sicuramente quella offerta da Pisilli.

Sebbene abbia iniziato leggermente in defaillance, causa una Roma come detto veramente negativa, è cresciuto nella ripresa e non è un caso se è dalla sua testa è nato il momentaneo 1-1 che aveva illuso i giallorossi di poter strappare un punto in un campo ostico da una situazione poco felice. Altra performance da lodare è quella di Berti della Fiorentina: sale in cattedra mettendo in chiaro il suo stato di forma e la volontà di dominare l’intero centrocampo. L’assist del definitivo 2-1 è la ciliegina sulla torta.

VIDEO FIORENTINA ROMA PRIMAVERA, IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Vigiani, Krastev, Lucchesi, Favasuli; Berti, Falconi, Vitolo (70′ Harder); Capasso (90’+6 Biagetti), Distefano (90’+6 Nardi); Toci (C) (86′ Gori).

A disp.: Tognetti (GK), Leonardelli (GK), Elia, Sene, Baroncelli, Denes, Presta, Bigozzi, Mendoza, Atzeni, Comuzzo.

All.: Aquilani.

ROMA (4-3-3): Baldi; Missori (62′ Louakima), Keramitsis, Chesti (62′ Silva), Oliveras; Pisilli, Faticanti, Pagano (78′ Graziani); Cassano, Padula (46′ Misitano), Cherubini (78′ João Costa).

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Pellegrini, D’Alessio, Ruggiero, Falasca.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Alessandro Di Graci di Como.

Marcatori: 3′ Capasso (F), 89′ Pisilli (R), 94′ Capasso (F).

Ammoniti: Vitolo, Falconi, Krastev, Favasuli, Capasso (F) e Keramitsis, Faticanti, Oliveras (R)

