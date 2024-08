VIDEO FIORENTINA VENEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Artemio Franchi le squadre di Fiorentina e Venezia si annullano vicindevolmente con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i viola iniziano la partita in maniera propositiva e tentano quindi un tiro già al 3′ con Parisi che calcia tuttavia troppo debolmente.

Video Torino Atalanta (2-1)/ Gol e highlights: Adams ribalta il risultato! (Serie A 25 agosto 2024)

I lagunari si fanno quindi veder in zona offensiva verso il 19′ con una conclusione di Idzes finita alta sopra la traversa e sul fronte opposto gli uomini di mister Palladino devono fare i conti con le parate effettuate da un attento Joronen su Kouamé al 32′, su Parisi al 39′ ed infine anche su Richardson al 42′. Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto accaduto in precedenza ed in questo caso Jesse Joronen evita il peggio sulla giocata tentata da Moise Kean intorno al 50′.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Napoli batte il Bologna (oggi 25 agosto 2024)

Nel finale i Leoni Alati incappano nelle parate di Terracciano sia con Zampano al 67′ che con Raimondo poi al 70′. Niente da fare sul fronte opposto per Biraghi che tenta un colpo dalla distanza con scarso successo all’89’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Sozza, proveniente dalla sezione di Seregno, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Mandragora all’86’ da un lato, Oristanio al 22′ e Zampano al 62′ dall’altro.

Il punto conquistato in questa seconda giornata di campionato permette rispettivamente alla Fiorentina di salire a quota 2 ed al Venezia di portarsi a 1 punto, il primo dalla loro promozione avvenuta quest’estate, nella classifica della Serie A 2024/2025.

Diretta/ Roma Empoli (risultato finale 1-2): accorcia Shomurodov! (25 agosto 2024)

GUARDA IL VIDEO FIORENTINA VENEZIA: GOL E HIGHLIGHTS