Video/ Fiorenzuola Imolese (1-2) gol e highlights: crisi interrotta (Serie C)

VIDEO FIORENZUOLA IMOLESE (1-2): LA PARTITA

L’Imolese espugna il Velodromo Attilio Pavesi e conquista 3 punti fondamentali, ritrovando la vittoria dopo 5 turni senza fare risultato. Il match, valido per la ventiquattresima giornata di Serie C, Girone B, ha regalato un primo tempo frizzante, ricco di capovolgimenti di fronte ed occasioni da rete, ma si è sbloccato soltanto nel finale: al 43esimo tiro di Lanini ribattuto attentamente da Battaiola, ma il numero 99 è il più lesto di tutti ed insacca. Primo gol con questa maglia per lui. Nei primissimi minuti di gioco la Fiorenzuola aveva colpito la traversa con Sartori, sull’ottimo suggerimento di Morello. Prima frazione di gioco spettacolare.

DIRETTA/ Fiorenzuola Imolese (risultato finale 1-2): 3 punti fondamentali

Nel secondo tempo, rinvigoriti dalla rete trovata negli ultimi minuti, gli ospiti trovano immediatamente il raddoppio: Mamona si presenta a tu per tu con Battaiola, si mostra freddo e batte il portiere agevolmente, segnando il più classico dei gol dell’ex. Al 71esimo, però, la partita rischia di riaprirsi, con Zanini che si fa espellere per un fallo di reazione. Al 78esimo, infatti, arriva il 2-1: Mastroianni si guadagna un rigore, e Scardina è freddissimo dal dischetto. Il finale è incandescente, con i rossoneri che provano l’assalto finale, con Mastroianni e Cavalli, ma Rossi prima, e l’esterno della rete poi salvano l’Imolese, che riesce a portare a casa il successo.

VIDEO FIORENZUOLA IMOLESE (1-2): IL TABELLINO

FIORENZUOLA: Battaiola N., Cavalli T., Currarino M., Danovaro F., Fiorini M., Mastroianni F., Morello M., Quaini A., Sartore F. (dal 17′ st Sereni M.), Stronati R., Sussi C. (dal 36′ st Giani E.). A disposizione: Iselle T., Bondioli A., Coghetto F., Di Gesu E., Egharevba D., Frison F., Giani E., Oddi R., Piccinini G., Scardina F., Sereni M.

IMOLESE: Rossi G., Bertaso A. (dal 18′ st Bani C.), Cerretti C., D’Auria G., Eguelfi F., Maddaloni R. D., Mamona B. (dal 22′ st Faggi F.), Serpe L., Simeri S., Zanini M., Zanon M.. A disposizione: Adorni F., Molla M., Agyemang G., Ballanti M., Bani C., Doda M., Faggi F., Lindholm L., Macario G., Rocchi M.

Reti: al 33′ st Scardina F. (Fiorenzuola) al 42′ pt Simeri S. (Imolese) , al 5′ st Mamona B. (Imolese) .

Ammonizioni: al 8′ pt Sussi C. (Fiorenzuola), al 41′ pt Mastroianni F. (Fiorenzuola) al 19′ pt Maddaloni R. D. (Imolese), al 32′ st D’Auria G. (Imolese), al 32′ st Rossi G. (Imolese), al 42′ st Zanon M. (Imolese).

Espulsioni: al 26′ st Zanini M. (Imolese).

© RIPRODUZIONE RISERVATA