Video/ Fiorenzuola Novara (1-2) gol e highlights: la decidono Scappini e Corti (22 dicembre 2023)

Il Novara supera a domicilio il Fiorenzuola e abbandona l’ultimo posto in classifica. Andiamo a ripercorrere le fasi più significative della gara. Fiorenzuola con il baricentro molto alto e pressing asfissiante. Stronati di testa a colpo sicuro, grande risposta di Desjardins! Padroni di casa che continuano ad attaccare, Novara in grande difficoltà. Sussi interviene in maniera scomposta su Donadio, c’è il giallo. Scappini! La sblocca il Novara! Ranieri la mette in mezzo su punizione, Scappini di testa trova il gol di vantaggio. Dopo un solo minuto di recupero termina la prima frazione di gara.

Azione personale di Ceravolo, Bonaccorsi lo chiude. Speranza lascia il campo per infortunio, al suo posto entra Bagatti. Khailoti gira in area, grande parata di Sorzi. Corti! Raddoppia il Novara! Dopo aver recuperato la sfera entra in area e supera Sorzi. Desjardins, altra grande parata. Tiro al volo, ancora Desjardins a salvare i suoi. Alberti! La riapre il Fiorenzuola! Khailoti respinge male, Alberti in area non sbaglia. Gonzi di testa a botta sicura, vola Desjardins! Termina il match.

IL TABELLINO DI FIORENZUOLA NOVARA

FIORENZUOLA: Sorzi M. (Portiere), Silvestro A., Gentile D., Bondioli A., Oddi R., Di Gesu E., Stronati R., Di Quinzio D. (dal 45’+2 st Oneto E.), Sussi C. (dal 15′ st Gonzi J.), Ceravolo F., Alberti T.. A disposizione: Anelli N., Beretta R., De Vuono M., Guadagno J. (Portiere), Kenzin D., Musatti M., Nelli J., Omoregbe B., Pirola G., Seck A.

NOVARA: Desjardins A. (Portiere), Urso O., Bonaccorsi S., Khailoti O., Calcagni R., Speranza M. (dal 9′ st Bagatti N.), Di Munno A., Ranieri R., Donadio C., Scappini S. (dal 27′ st Boccia S.), Corti N. (dal 45′ st Migliardi F.). A disposizione: Bertoncini D., Boscolo Palo G. (Portiere), D’Orazio L., Gerbino S., Martinazzo M., Menegaldo T. (Portiere), Prinelli L., Rossetti S., Scaringi M.

Reti: al 41′ st Alberti T. (Fiorenzuola) al 36′ pt Scappini S. (Novara) , al 23′ st Corti N. (Novara) .

Ammonizioni: al 26′ pt Sussi C. (Fiorenzuola), al 34′ st Gonzi J. (Fiorenzuola) al 32′ pt Donadio C. (Novara), al 44′ pt Ranieri R. (Novara).

