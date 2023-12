DIRETTA/ Fiorenzuola Novara video streaming tv: 100% piemontese fino ad oggi (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA FIORENZUOLA NOVARA: TESTA A TESTA

La diretta di Fiorenzuola Novara promette di essere un incontro avvincente, soprattutto considerando che le due squadre si sono affrontate solo due volte in passato nel panorama italiano di Serie C. In entrambe le occasioni, il Novara è riuscito a ottenere la vittoria, e uno degli elementi chiave di questi successi è stato Omoregbe, autore di una doppietta nell’ultimo confronto tra le due squadre. Quella partita però è stata vinta nei minuti finali grazie ad una prodezza di Bonaccorsi che regala la vittoria al Novara.

Questi precedenti rendono la sfida ancora più intrigante, in quanto il Fiorenzuola cercherà di rovesciare la storia e ottenere una vittoria contro un avversario che finora è stato avanti nei testa a testa. Sarà interessante vedere come entrambe le squadre affronteranno l’incontro e se riusciranno a creare nuovi capitoli nella loro storia di confronti diretti. La diretta rappresenterà un’opportunità per entrambe le squadre di dimostrare la propria superiorità sul campo e di aggiungere nuovi capitoli alla loro storia calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

FIORENZUOLA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fiorenzuola Novara, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso il velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. La penultima e ultima posizione in classifica, unite alle difese meno performanti del girone, sono indicativi chiari dell’importanza che la sfida tra Fiorenzuola e Novara potrebbe avere nel contesto della stagione per entrambe le squadre. La situazione delle due squadre è simile: i emiliani hanno ottenuto cinque punti nelle ultime cinque partite, crollando nell’ultima sfida a Padova, mentre il Novara, sotto la gestione di Gattuso dopo un recente cambio di proprietà, ha collezionato sei punti, registrando diversi pareggi ma vincendo solo contro la Pergolettese il 19 novembre.

Nell’ultima in casa il Novara ha perso 2-3 contro la Triestina. Va sottolineato, tuttavia, il rendimento esterno degli azzurri, che sono stati sconfitti solo due volte, entrambe dalle prime in classifica, Mantova e Padova, e hanno ottenuto sette pareggi. Dall’altro lato, considerando che il Fiorenzuola ha ottenuto tre delle sue quattro vittorie casalinghe e ha totalizzato 10 punti su 14 in casa, ci si potrebbe aspettare una sfida senza molte complicazioni tattiche. Tuttavia, resta da vedere se prevarrà l’approccio tattico cauto o la volontà di entrambe le squadre di cercare di scalare la classifica.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Novara, match che andrà in scena al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Francesco Turrini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi; Silvestro, Bondioli, Potop; Sussi, Stronati, Di Quinzio, Di Gesù, Oddi; Alberti, Nelli. Risponderà il Novara allenato da Giacomo Gattuso con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Desjardins; Boccia, Bonaccorsi, Bertoncini, Urso; Di Munno, Ranieri, Calcagni; Speranza; Scappini, Donadio.

FIORENZUOLA NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

