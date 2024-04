Video/ Fiorenzuola Padova (1-1) gol e highlights: reti di Ceravolo e Delli Carri! (Serie C, 20 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENZUOLA PADOVA: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale-Velodromo Attilio Pavesi le squadre di Fiorenzuola e Padova smuovono la loro classifica fermandosi vicendevolmente con un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la compagine di Massimo Oddo sembra inizialmente partire bene chiamando Sorzi alla parata sullo spunto firmato da Valente già all’8′. Tuttavia, il cronometro va avanti, gli animi si accendono ed i padroni di casa entrano in partita arrivando a spezzare l’equilibrio verso il 37′ per merito del gol messo a segno da Ceravolo, lesto nell’approfittare dell’assist decisivo di Bocic.

Nel secondo tempo Ceravolo manca la doppietta personale facendosi beffare dal liscio di Delli Carri che non intercetta come vorrebbe il cross insidioso di Bocic al 55′ e le cose si mettono in salita per i biancoscudati perdendo un uomo al 56′ quando Liguori si becca un’espulsione per doppio cartellino giallo commettendo tutti e due i falli da ammonizione nei confronti di Maffei. Nel finale i Patavini si organizzano benissimo non patendo l’inferiorità numerica e siglando invece la rete del pareggio in maniera più che meritata con Delli Carri, protagonista con un colpo di testa vincente su lancio di Bianchi, al 75′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Adolfo Baratta di Rossano ha estratto il cartellino giallo per cinque volte così da ammonire Maffei da un lato, Liguori, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Cretella e Bianchi dall’altro. Il pari maturato in Emilia-Romagna consegna un punto sia al Fiorenzuola, che raggiunge quota 38, che al Padova, arrivato ora a 74 punti, nella classifica del girone A della Serie C 2023/2024.

