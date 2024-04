DIRETTA/ Fiorenzuola Padova video streaming tv: emiliani mai vincenti nella storia (Serie C, 20 aprile 2024)

DIRETTA FIORENZUOLA PADOVA: IL TESTA A TESTA

La diretta della sfida Fiorenzuola Padova sta per iniziare e come di consueto vi mostriamo i precedenti scontri giocati tra le due formazioni. Le due squadre si sono affrontate solamente in tre circostanze con due vittorie per il Padova ed un risultato di pareggio. Partiamo dal primo successo dei biancoscudati, arrivato il 29 settembre 2021 con il risultato finale di 2-1. Ad andare in rete Fabio Ceravolo in due occasioni.

Per la Fiorenzuola gol iniziale realizzato da Luca Ferri. Gara di ritorno che è terminata con un pareggio a reti bianche datato 5 Febbraio 2022. Dopo lo zero a zero del Febbraio 2022 le due formazioni tornano con tanti gol il 17 dicembre 2023. Sfida vinta dal Padova con il risultato di 3-0. Ad andare in rete e regalare la vittoria al Padova Belli, Liguori e Bortolussi. Questa risulta essere anche l’ultima sfida giocata tra le due formazioni, che quest’oggi si affronteranno per la quarta volta. (Marco Genduso)

DIRETTA FIORENZUOLA PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Per tutti coloro che vorranno seguire la diretta di Fiorenzuola Padova per questo penultimo turno di Serie C prima dei play off, l’appuntamento è per gli abbonati di Sky Calcio, che quest’anno segue tutte le partite del campionato di terza serie. Per le due formazioni dunque sarà tempo di confronto sui canali della pay tv satellitare, dove il match potrà essere seguito integralmente.

LA PRESENTAZIONE

La diretta tra Fiorenzuola e Padova a un turno dalla fine della regular season del campionato di Serie C andrà in scena con giochi praticamente già fatti per due. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18.30 al “Pavesi”, casa della formazione piacentina e il Fiorenzuola non può più evitare i play out: l’unico obiettivo tangibile è provare a soffiare il quartultimo posto al Novara per avere un vantaggio nello spareggio, dopo il sorpasso appena subito dai piemontesi a causa del tris incassato dall’Arzignano nell’ultimo match disputato.

Dall’altra parte il Padova non è riuscito a strappare al Mantova la promozione diretta in Serie B ed è comunque sicuro da diverse settimane almeno del conseguimento del secondo posto. L’ultima vittoria contro l’Atalanta U23 ha portato a 8 le lunghezze di vantaggio sul Vicenza terzo, con i biancoscudati che potranno ora puntare a sfruttare le ultime due giornate della regular season per arrivare nella miglior condizione possibile alla disputa degli spareggi.

FIORENZUOLA PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Fiorenzuola Padova, quali undici titolari schiereranno i due allenatori? Per il Fiorenzuola, difesa a quattro per l’allenatore Luca Tabbiani davanti al portiere Sorzi con Sussi, Potop, Reali e Maffei; centrocampo a tre schierato dal 1′ con Mora, Nelli e Morello mentre Gonzi, D’Amico e Alberti saranno presenti nel tridente offensivo. Per quanto riguarda il Padova, Massimo Oddo affronterà il match con Donnarumma in porta, difesa a quattro con Favale, Delli Carri, Faedo e Kirwan. Il terzetto di centrocampo vedrà partire dal 1′ Cretella, Crisetig e Fusi mentre nel tridente offensivo Valente e Bortolussi si muoveranno al fianco di Capelli.

FIORENZUOLA PADOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Qualche riferimento per chi vorrà scommettere su Fiorenzuola Padova, per quanto riguarda le quote dedicate dall’agenzia Snai al campionato di Serie C. Si parte dal segno 1 relativo al successo del Fiorenzuola con il segno 1 e la quota proposta è di 3.50. Invece per quanto riguarda il segno l’eventuale pareggio con il segno X la quota di riferimento è di 3.20, mentre il Padova risulta favorito visto che la quota abbinata al segno 2 si abbassa fino ad arrivare a 1.80.











