Video/ Fiorenzuola Pergolettese (0-2) gol e highlights: Piccinini e Guiu decisivi (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS FIORENZUOLA PERGOLETTESE: COLPO ESTERNO

Video, gol e highlights Fiorenzuola Pergolettese, gara valevole per la settima giornata di Serie C Girone A vinta dai gialloblu col risultato di 2-0. Il successo della squadra di Crema si sviluppa prevalentemente nel primo tempo quando nel giro di nove minuti gli ospiti riescono a segnare ben due gol. Il primo è opera di Piccinini che di testa su calcio d’angolo battuto da Artioli porta in vantaggio la Pergolettese. Poco prima c’era stata la prima occasione del match per il Fiorenzuola col tiro in porta di Morello. Al 22′ arriva il raddoppio con la sgroppata di Capoferri che mette sul primo palo rasoterra dove trova la zampata vincente di Guiu Vilanova.

Ad inizio ripresa insistono i padroni di casa con la conclusione di Nelli che va a due dita dal palo. Il secondo tempo è un monologo del Fiorenzuola che però non riesce in alcun modo a trovare il gol seppur andandoci vicina come al 79′ sulla girata di Morello da ottima posizione che viene deviata in angolo. Arriva dunque la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa per i rossoneri che dopo essere stati sconfitti da Pro Vercelli e Fiorenzuola vengono messi ko anche dalla Pergolettese. Gialloblu che invece escono da un periodo negativo tre partite perse di fila in tutte le competizioni mettendo a referto tre punti importanti che permettono alla Pergolettese di toccare la doppia cifra in classifica.

VIDEO FIORENZUOLA PERGOLETTESE, IL TABELLINO

FIORENZUOLA-PERGOLETTESE 0-2.

RETI: 13′ Piccinini, 22′ Guiu Vilanova

FIORENZUOLA: Guadagno, Gentile, Potop, Nelli (38′ st Oneto), Gonzi (28′ st Alberti), Stronati, Di Quinzio (21’ st Di Gesù), Ceravolo, Sussi, Morello (38′ st Seck), Nava (21’ st Bondioli). A disposizione: Sorzi, Grisendi, Omoregbe, Coghetto, Silvestro, Oddi, Musatti, Kenzin, Anelli, Beretta. All.: Bonatti

PERGOLETTESE: Soncin, Tonoli, Arini, Figoli, Bariti, Mazzarani (16′ st Piu), Guiu Vilanova (42′ st Caccavo), Artioli, Aucelli (24′ st Jaouhari), Capoferri (42’ st Lambrughi), Piccinini. A disposizione: Cattaneo, Doldi, Andreoli, Tacchinardi, Schiavini, Bignami, Bozzuto. All.: Curioni (Abbate squalificato)

ARBITRO: Rispoli di Locri

AMMONITI: Potop, Nelli (F) e Aucelli, Guiu Vilanova, Soncin (P).

FIORENZUOLA PERGOLETTESE, IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS











