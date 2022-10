Video/ Fiorenzuola Reggiana (5-0) gol e highlights: derby ai rossoneri! (Serie C)

VIDEO FIORENZUOLA REGGIANA (5-0): LA PARTITA

Derby emiliano al Fiorenzuola, che di fronte al pubblico amico del Velodromo Attilio Pavesi ha spazzato via la Reggiana in questa sesta giornata di Serie C, Girone B. La fiera del gol è iniziata al 20esimo minuto, con Morello che non ha lasciato scampo a Voltolini con una conclusione da dentro l’area di rigore. Al 27esimo è ancora Morello a completare la doppietta personale, facendosi trovare prontissimo sul tap-in vincente. Prima della fine del primo tempo, arriva anche il tris: Sartore salta due uomini con un sombrero delizioso, controllo precisissimo volto a portarsi il pallone sul mancino e conclusione in equilibrio precario che batte per la terza volta il portiere avversario.

Nel secondo tempo i padroni di casa dilagano: al 62esimo schema meraviglioso su punizione della squadra padrona di casa, frutto di arduo lavoro in allenamento, con Oneto che conclude nel migliore dei modi finalizzando l’intera manovra con un tiro preciso. Mentre all’88esimo c’è spazio anche per il poverissimo calato da Di Gesù, che supera per la quinta volta in questo pomeriggio Voltolini e segna il 5-0 finale. Una sconfitta disastrosa per la formazione allenata da Aimo Diana, che dovrà lavorare molto in settimana.

VIDEO FIORENZUOLA REGGIANA (5-0): IL TABELLINO

FIORENZUOLA – REGGIANA 5-0

Marcatori: Morello al 19′, Morello al 26′, Sartore al 35′, Oneto al 57′, Di Gesù all’87’.

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi, Oneto (Cavalli al 62′), Fiorini, Stornati (Frison al 77′), Sartore (Mamona al 45′), Mastroianni (Di Gesù al 50′), Morello (Anelli al 77′). A disposizione: Sorzi, Iselle, Bondioli, Coghetto, Sussi, Arduini, Areco, Currarino. Allenatore: Luca Tabbiani.

REGGIANA (3-5-2) Voltolini; Laezza, Cremonesi (Hristov al 62′), Cauz, Gruglielmotti, Nardi, Kabashi (Sciaudone al 45′), Nicoletti (Guiebre al 45′), Rosafio (Varela al 62′), Montalto (pellegrini al 45′), Lanini. A disposizione: Lorenzi, Rozzio, Rossi, Luciani, Libutti, D’Angelo, Orsi, Turk. Allenatore: Aimo Diana.

Arbitro: Samuele Andreano di Prato. Assistenti: Antonio Marco Vitale di Ancona e Simone Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Deborah Bianchi di Prato.

Note – Ammoniti: Stronati (F) 16′ pt, Guglielmotti (R) 46′ pt, Fiorini (F) 52′ st, Laezza (R) 70′ st. Angoli: 0-0 primo tempo, 0-6 secondo tempo. Recupero: 2 minuti primo tempo, 3 minuti secondo tempo.

